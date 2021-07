SOFTIP sa opäť zaradil medzi najlepších partnerov Microsoftu na svete

SOFTIP uspel v globálnej konkurencii a odniesol si ocenenie Microsoft Partner roka 2021 v kategórii víťazi krajín / regiónov. Už po štvrtýkrát sa tak najvýznamnejšia slovenská IT spoločnosť zaradila medzi top partnerov Microsoftu na svete. Tento výsledok je o to cennejší, že aktuálny ročník bol z pohľadu konkurencie mimoriadne nabitý. Len na porovnanie – v roku 2017, kedy SOFTIP získal v poradí svoju tretiu Microsoft Partner of the Year Award, sa laureáti vyberali spomedzi 2 800 nominácií zo 115 krajín. Tentoraz sa do finále prebojovalo 4 400 nominantov zo 130 štátov.

„Je to obrovský úspech a nesmierne si vážime, že sme ho dosiahli práve teraz. Meniace sa podmienky na trhu, diametrálne odlišný biznis model či zmeny v internom fungovaní mnohých firiem, na to všetko museli IT dodávatelia veľmi rýchlo reagovať. Aj preto sa počas vyhlasovania výsledkov veľmi často skloňovali pojmy ako cloud či digitálna transformácia. Získanie tohto honoru je potvrdením, že sme nielen dobrým partnerom jednej z najväčších svetových technologických firiem, ale predovšetkým našich zákazníkov. To je naša hlavná devíza a zároveň záväzok do budúcnosti,“ skonštatoval technický riaditeľ SOFTIPu Ján Schwarz.

Microsoft vo svojom vyhlásení ocenil líderstvo SOFTIPu v oblasti zavádzania cloudových riešení. Zároveň vyzdvihol fakt, že slovenská spoločnosť je jedným z prvých držiteľov MS Gold certifikácie v oblasti bezpečnosti, ako aj jej neustále investície do vlastného rozvoja či do vzdelávania jej zamestnancov.

Ocenenie Partner of the Year udeľuje Microsoft partnerom, ktorí za uplynulý rok preukázali vynikajúce zručnosti pri implementácii inovatívnych zákazníckych riešení, založených na technológiách Microsoft. Kompletný zoznam víťazov za rok 2021 je dostupný TU.

Okrem dnes už štyroch titulov Partner roka SOFTIP desaťkrát zvíťazil v súťaži Microsoft Awards a aktuálne je držiteľom 12 zlatých a 1 striebornej kompetencie Microsoft:

Gold Application Development

Gold Application Integration

Gold Cloud Platform

Gold Cloud Productivity

Gold Collaboration and Content

Gold Communications

Gold Datacenter

Gold Enterprise Mobility Management

Gold Messaging

Gold Security

Gold Small and Midmarket Cloud Solutions

Gold Windows and Devices

Silver Data Analytics

O SOFTIPe

Na Slovensku patrí SOFTIP medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb. Ako slovenská jednotka na trhu podnikových informačných systémov už 30 rokov prináša inovatívne komplexné IT riešenia, ktoré pomáhajú lepšie riadiť tisícky firiem a organizácií všetkých veľkostí na Slovensku aj v zahraničí.

