Solejmání nebol neviniatko, tvrdí Fico a Danko chce prijať uznesenie k situácii na Blízkom východe

Zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního je podľa predsedu vládnej strany Smer-SD Roberta Fica „kovbojským činom“, ktorý môže ešte viac destabilizovať Blízky východ a vyvolať novú migračnú vlnu. Vyhlásil to na utorkovej tlačovej besede. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) následne potvrdil, že na najbližšom rokovaní pléna sa bude snažiť iniciovať uznesenie k aktuálnej situácii na Blízkom východe.

Sme spojencom USA a môžeme čeliť útokom

Fico uviedol, že pokiaľ ide o sedem vojakov, ktorí v Iraku trénovali príslušníkov Irackej armády, tí sú momentálne v Kuvajte, kde sú v bezpečí. Ich ďalšie pôsobenie bude podľa predsedu Smeru súvisieť s dohodou v rámci NATO.

„Ak sa NATO dohodne, že končíme, pošleme lietadlo,“ povedal Fico. Pokiaľ bude situácia v regióne ďalej eskalovať, podľa Fica sa bude týkať nás všetkých a Slovensko môže byť aj terčom rôznych útokov, keďže sme spojencom USA. SR by sa podľa Fica v podobných situáciách mala držať medzinárodného práva, ktoré bolo v tomto prípade porušené.

„Jediné, čo máme, sú spojenectvá a medzinárodné právo,“ vyhlásil Fico a dodal, že Sulejmání „nebol žiadne neviniatko“. „Ale to neznamená, že ho môže ktokoľvek zabiť,“ zdôraznil.

Pellegrini nebol zbrklý a rozmýšľal

Bývalý premiér zároveň pochválil postup Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý podľa neho „nebol zbrklý a rozmýšľal“. Vláda robí podľa Fica „inventúrne opatrenia“ v prípade, že by sa zopakovala migračná vlna z Blízkeho východu.

Doplnil, že zároveň chápe aj predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý má obavy o bezpečnosť našich vojakov, keďže on sám ako predseda vlády priviezol na Slovensko padlých vojakov zo zahraničia. Dodal však, že sa nechce pliesť do sporu ústavných činiteľov.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko zaradil na najbližšiu parlamentnú schôdzu, ktorá sa bude konať 21. januára, všetky presunuté body z posledného zasadnutia pléna. Informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii.

Poslanci pléna totiž schválili počas svojho rokovania na prelome novembra a decembra procedurálny návrh predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorým sa z programu 53. schôdze NR SR vylúčila väčšina návrhov v prvom čítaní. Parlament následne neotvoril mimoriadnu schôdzu iniciovanú opozičnými poslancami NR SR na prerokovanie ich návrhov zákonov.

„V zmysle rokovacieho poriadku som povinný zaradiť tam všetky presunuté body z poslednej schôdze. Predpokladám, že nejaké body ešte pribudnú,“ priblížil šéf parlamentu. Jedným z bodov programu je aj zákon o pozemkových úpravách, ktorý vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V hre je viacero možností

Danko zároveň potvrdil, že na najbližšom rokovaní pléna sa bude snažiť iniciovať uznesenie k aktuálnej situácii na Blízkom východe, pričom dodal, že v hre sú viaceré varianty. „Osobne som za to, aby sme prijali uznesenie, ktorým by sa do budúcna zabránilo individuálnemu konaniu jednotlivých členských štátov NATO, najmä ak ide o oblasti, kde máme spoločnú bezpečnostnú misiu,“ povedal Danko.

Americký prezident Donald Trump nariadil v piatok 3. januára raketový útok na iracké letisko v Bagdade, pri ktorom zabili veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásima Sulejmáního a ďalších osem ľudí.

Zomrel aj zástupca šéfa irackej milície Abú Mahdí Muhandis, čo môže ohroziť vzťahy medzi USA a Irakom. Ozbrojený útok má odozvu aj v zahraničí, izraelská armáda je v bojovej pohotovosti. Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko vyzývajú na upokojenie situácie. USA vyzvalo svojich občanov v Iraku, aby opustili krajinu, pretože sa dajú očakávať odvetné útoky a celková destabilizácia regiónu.