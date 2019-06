Som Európan, nie anglický idiot, vyjadril sa Elton John o brexite

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Anglický spevák, klavirista a skladateľ Elton John ostro skritizoval pokračujúcu krízu týkajúcu sa brexitu a povedal, že sa v tomto smere „hanbí“ za svoju krajinu.

“Hanbím sa za svoju krajinu pre to, čo spravila. Rozdelila ľudí,“ povedal. “Som na smrť chorý z politikov, predovšetkým z britských politikov. Som na smrť chorý z brexitu. Som Európan. Nie som žiadny hlúpy, koloniálny, imperialistický anglický idiot,“ vyhlásil spevák.

Sir Elton Hercules John

…. vlastným menom Reginald Kenneth Dwight, počas svojej vyše 50-ročnej kariéry predal vyše 300 miliónov kópií nahrávok na celom svete. Je tak jedným z najúspešnejších hudobníkov všetkých čias.

Okrem množstva iných ocenení získal aj šesť Grammy vrátane Grammy Legend Award, päť BRIT Awards, Oscara, Zlatý glóbus či divadelnú cenu Tony.

V roku 1994 ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy. Medzi jeho najväčšie hity patria piesne ako Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song, Candle In The Wind či Saturday Night’s Alright For Fighting.