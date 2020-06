Som nahnevaný, smutný a sklamaný. Aj čierny život má svoju cenu, reaguje Hamilton na smrť Floyda

Brit Lewis Hamilton má 35 rokov a šesť titulov majstra sveta vo formule 1. Je vegán, nepije alkohol a rád verejne poukazuje na znečistené životné prostredie vo svete. Momentálne nezostal ticho ani v súvislosti s vraždou Afroameričana Georgea Floyda v Minneapolise.

Veľmi temný týždeň pre svet

Kruté scény pri policajnom zatýkaní neozbrojeného černocha a jeho následná smrť pri prevoze do nemocnice postavili Ameriku aj celý svet do pozoru. A tvrdo sa dotkli aj prvého jazdca tmavej pleti v pretekoch seriálu efjednotiek.

„Som nahnevaný, smutný a sklamaný. Toto je veľmi temný týždeň pre svet a ja nemôžem zostať ticho. Vidím tých z vás, ktorí mlčia uprostred nespravodlivosti a to nie je správne,“ adresoval Lewis Hamilton svoje pobúrenie autoritám zo sveta formuly 1. Za prvým vyhlásením úradujúceho majstra sveta nasledovalo o tri dni neskôr ďalšie a ešte emotívnejšie.

„Keď vidím očividné ignorovanie životov iných ľudí, rastie vo mne hnev. Táto nespravodlivosť, ktorej čelia naši bratia a sestry po celom svete, je nechutná a musí to celé prestať. Tí z nás, ktorí sú čierni, hnedí alebo inak farební, sa s nespravodlivosťou stretávajú každý deň. Je to akoby sme sa narodili s vinou, že sme iní ako ostatní. A že táto vina sa s nami ponesie po celý život,“ vyhlásil Hamilton prostredníctvom twitteru, cituje ho aj portál BBC.

Aj čierne životy sú dôležité

Zmienil sa aj o neskorom zatknutí policajného dôstojníka Dereka Chauvina, ktorý kľačal na Floydovom krku niekoľko minút a napokon mu spôsobil zranenia nezlučiteľné so životom.

„Je smutné, že museli byť vypálené tisícky budov a až potom sa úradníci rozhodli zadržať Chauvina a obviniť ho z vraždy. Bohužiaľ, Amerika nie je jediné miesto, kde prekvitá rasizmus. My všetci naďalej zlyhávame v tom, že sa nevieme postaviť za to, čo je správne. Prosím všetkých, bez ohľadu na farbu pleti: nebuďme ticho a nenechajme to len tak odznieť. Aj čierne životy sú dôležité a majú svoju cenu,“ vyzval Hamilton.

Až po týchto tvrdých slovách prišla aj reakcia z vedenia formuly 1. V jej stanovisku sa píše: „Sme s vami a pri všetkých ľuďoch v boji proti rasizmu. Je to zlo, voči ktorému nikto z nás v športe či celej spoločnosti nie je imúnny. Odstrániť ho môžeme len vtedy, ak sa spojíme. Spolu sme silnejší.“