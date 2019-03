Som oficiálnym predstaviteľom Slovenska a nie Ruska, reaguje na kritiku štátny tajomník Ondrejcsák

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) – Štátny tajomník ministerstva obrany za Most-Híd Róbert Ondrejcsák si nevie predstaviť, že by slovenský diplomat používal podobný jazyk a spôsoby voči oficiálnym predstaviteľom Ruska, ako Rusi použili voči nemu.

Ruské veľvyslanectvo totiž v stredu na facebookovej stránke zverejnilo otvorený list, v ktorom na Ondrejcsákovu adresu tvrdia, že „kým je takýto úradník vo vedení vojenského rezortu, slovenská verejnosť sa skutočne nemôže cítiť bezpečne“.

Nežijeme pred rokom 1989

Túto vetu odsúdil aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, podľa ktorého ruskému veľvyslanectvu absolútne neprísluší komentovať, kto zastáva ústavnú funkciu na Slovensku.

„Našťastie nežijeme pred rokom 1989, keď ruské/sovietske veľvyslanectvo diktovalo, kto a čo môže na Slovensku povedať či písať. Žijeme v slobodnej a demokratickej krajine, ktorá je sebavedomým členským štátom Európskej únie a NATO. Ja som oficiálnym predstaviteľom Slovenska, štátnym tajomníkom Ministerstva obrany Slovenskej republiky, a nie Ruskej federácie,“ uviedol v stredu na svojej facebookovej stránke Ondrejcsák.

„Moje stanoviská sú formulované v súlade so záujmami a stanoviskami Slovenskej republiky, a nie na základe naratívu Ruska. To, že Krym bol ilegálne anektovaný a okupovaný, a že došlo k ruským vojenským operáciám, sú fakty, ktoré uznávajú všetky členské štáty EÚ a NATO. Veľvyslanectvo Ruskej federácie bezprecedentne zasahuje do vnútorných záležitostí SR, aj kádrovaním oficiálnych predstaviteľov SR,“ pokračoval štátny tajomník za Most-Híd. Uzavrel, že ani takéto agresívne reakcie Veľvyslanectva Ruskej federácie či kohokoľvek ho neodradia od realistického pomenovávania situácie na základe faktov ani v budúcnosti.

Lajčák pripravuje odpoveď

Slovensko dostalo nótu veľvyslanectva Ruskej federácie, v ktorej kritizovali výroky štátneho tajomníka ministerstva obrany Róberta Ondrejcsáka. Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje na kritiku odpoveď. Pred stredajším rokovaním vlády to potvrdil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Ruská ambasáda reaguje na Ondrejcsákove názory publikované v spravodajskom denníku a pýta sa, či je to oficiálna pozícia krajiny.

„My pripravujeme odpoveď, v ktorej povieme, že nie sú, ale zároveň tá posledná veta, to veľvyslanectvo prekročilo normy slušného správania. Absolútne im neprísluší komentovať, kto zastáva ústavnú funkciu a to bude súčasťou našej odpovede,“ povedal Lajčák.

Ruské veľvyslanectvo dnes na facebookovej stránke na adresu Ondrejcsáka napísalo, že keď je v takej funkcii, slovenská verejnosť sa nemôže cítiť bezpečne.

„Buď pre svoju do neba volajúcu nekompetentnosť alebo v dôsledku zámerného skreslenia faktov pán štátny tajomník, využívajúc vlastné výmysly a domnienky, vyhlasuje Rusko a Európu za „nepriateľov“ a tak sa snaží poškodiť tradične priateľské vzťahy medzi národmi našich krajín. A toto je už naozaj nebezpečné. Domnievame sa, že kým je takýto úradník vo vedení vojenského rezortu, slovenská verejnosť sa skutočne nemôže cítiť bezpečne,“ napísalo veľvyslanectvo.