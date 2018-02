Som rada, že sa SNS inšpirovala pri Istanbulskom dohovore návrhom KDH, tvrdí europoslankyňa Záborská

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská europoslankyňa Anna Záborská je rada, že sa Slovenská národná strana (SNS) inšpirovala pri Istanbulskom dohovore aj návrhom KDH. Pripomenula, že v roku 2015 návrh KDH nepodporil ani jeden z poslancov strany Smer-SD.

„Fandím tejto iniciatíve SNS, pretože potvrdzuje správnosť kresťanskodemokratickej politiky zameranej na podporu rodiny. Ja sama k takémuto opatreniu vyzývam prinajmenšom už od roku 2012,“ komentovala návrh národniarov Záborská. Vládna SNS navrhuje stiahnuť podpis Slovenskej republiky k Instabulskému dohovoru ešte z roku 2011 za vlády Ivety Radičovej, v ktorej bolo aj KDH.

Záborská pripomenula, že teraz je na národniaroch, aby presvedčili o zrušení podpisu aj koaličných partnerov. „Inak hrozí, že ich návrh neprejde ani do druhého čítania. To by bola škoda,“ povedala europoslankyňa.

Istanbulský dohovor podpísala Slovenská republika medzi prvými krajinami v roku 2011. Ako dnes uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), Slovenská republika za súčasného znenia dohovor v parlamente neratifikuje, zanalyzuje však možné zlepšenia vnútroštátnej legislatívy na zlepšenie ochrany práv žien. Za neratifikovanie materiálu podľa Fica nehrozia žiadne sankcie. Istanbulský dohovor hovorí najmä o predchádzaní násiliu na ženách.