Som silnejšia, sústredím sa na Svetový pohár a potom na olympiádu, vyhlásila Vlhová

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová finišuje s prípravami na prvé preteky v sezóne 2017/2018, ktoré ju čakajú už o dva týždne. V rakúskom Söldene absolvuje v sobotu 28. októbra obrovský slalom.

„Neviem sa už dočkať. Pauza bola dlhá, nedá sa len trénovať a nevedieť, na čom som. Príprava bola zasa iná ako minulý rok. Trénovala som o trošku viac, keďže sa blíži olympiáda. Bolo to ťažké, ale som dobre pripravená. Už v pondelok odchádzame do dejiska prvých pretekov, kde ešte budeme trénovať priamo na súťažnej zjazdovke. Zostaneme tam týždeň, potom možno prídem na deň alebo dva domov a zasa sa presuniem do Söldenu,“ povedala na pondelkovej tlačovej konferencii výborne naladená Vlhová.

Predstaví sa aj v kombinácii

Piata žena celkového hodnotenia slalomu vo Svetovom pohári z uplynulého ročníka má za sebou náročnú prípravu, keďže od nastávajúcej sezóny 2017/2018 sa predstaví aj v kombinácii.

„Trénovali sme slalom, ´obrák´ a pridali sme aj super-G a zjazd. Využívali sme podmienky najmä vo švajčiarskom Zermatte. Vyskúšame tento rok kombináciu a uvidíme, aké to bude. Letná príprava je náročná, niektoré tréningy treba len prežiť, pretože ich potrebujem. Tréneri mi naložili na plecia oveľa viac ako minulý rok. Zistili, že moje telo je dosť silné. Osobne sa cítim dobre, mám pocit, že som silnejšia a na lyžiach sa takisto cítim skvele,“ pokračovala Vlhová, ktorá má v pláne v nasledujúcej sezóne absolvovať až 30 pretekov:

„Toľko štartov som počas jednej zimy ešte nemala, ale som silnejšia a v podstate každý rok ich môže byť viac a viac. Budem sa s tým snažiť vysporiadať. Natrénované mám, ak chcem útočiť na veľký glóbus, tak potrebujem tretiu disciplínu.“

Prednosť má olympiáda

Za úspechmi sympatickej slovenskej lyžiarky stojí aj jej taliansky tréner Livio Magoni, s ktorým vstúpia do druhej spoločnej zimy. „Minulá sezóna bola zoznamovacia. Teraz už vieme presne čo a ako robiť. Minulý rok pred prvými pretekmi nevedel, koľko mám mať voľna, ako máme trénovať, teraz to už vieme. Je s ním zábava, som s ním šťastná, dodáva mi sebavedomie a posúva ma stále ďalej a ďalej. Celý tím počas prípravy pracoval naplno,“ zhodnotila Vlhová.

Ciele v nasledujúcej sezóne nemôžu byť nižšie než boli doteraz. V popredí budú zimné olympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu.

„Pre každého športovca je to vrchol, teraz to však neriešim. Sústredím sa na Svetový pohár a daný moment, v súčasnosti na prvé preteky. Keď príde február a ocitneme sa v dejisku v Kórejskej republike, tak už sa potom budem koncentrovať len na to. Chcem si zlepšiť pozície z minulého roka. V kombinácii nevieme, pretože som to ešte nešla. Je však dôležité zajazdiť dobre super G a potom čo najrýchlejšie slalom,“ vysvetlila Petra Vlhová, ktorá uplynulú sezónu ukončila veľkým víťazstvom v slalome, keď počas finále Svetového pohára zdolala na domácej pôde v Aspene aj najlepšiu slalomárku sveta Američanku Mikaelu Shiffrinovú.

Zjazdovka by mala vyhovovať

Vlhová skončila minulý rok v Söldene v obrovskom slalome na výbornom 8. mieste. Zjazdovka by jej podľa vlastných slov mala vyhovovať.

„Kopec je veľmi ťažký. Ak bude ľadovo, tak bude ešte ťažší. Je dlhý, mne to vyhovuje, mám rada takéto zjazdovky. Môže sa však stať hocičo. Minulý rok som sa s tým vysporiadala dobre, uvidíme, ako to bude teraz. Budem sa snažiť zlepšiť ôsme miesto z minulej sezóny. Sú to však prvé preteky, ja tam nejdem so žiadnymi vysokými ambíciami. Chcem podať môj najlepší výkon, uvidíme po prvom kole,“ zostáva skromná 22-ročná rodáčka z Liptovského Mikuláša.

O vysokej škole nerozmýšľa

Novinkou pre desiatu ženu celkového hodnotenia uplynulého ročníka Svetového pohára je aj to, že už nebude musieť v budúcej sezóne rozmýšľať o škole, keďže tú v lete úspešne ukončila. „Zaťažovalo ma to. Boli to povinnosti a maturitu som chcela mať za sebou. Lyžovať nebudem do päťdesiatky. Som rada, že som ju tento rok dokončila a môžem sa sústrediť už len na šport.“

O vysokej škole však Vlhová ešte nerozmýšľa. „Mama mi o tom hovorila, no ja som jej povedala, že to asi nehrozí. Zastávam názor, že sa nedajú robiť dve veci naplno. Robím profesionálne šport a nedá sa popri tom stíhať aj štúdium. Možno po skončení kariéry. Tento rok by som si to ani nevedela predstaviť,“ skonštatovala Vlhová.

O zranení Velez-Zuzulovej vedela prvá

Na mladú slovenskú lyžiarku bude v nasledujúcej sezóne vyvíjaný väčší tlak, keďže v slalome bude minimálne do konca roka jedinou slovenskou reprezentantkou. Veronika Velez-Zuzulová pre zranenie kolena bude musieť začiatok olympijskej sezóny vynechať.

„O jej zranení som vedela ako prvá, pretože mi hneď písala sms-ku, čo sa stalo. Bol to pre nás všetkých šok. Opäť sa stalo to isté, čo pred štyrmi rokmi. Veľmi ma to mrzí. Uvedomujem si, že tlak verejnosti bude na mňa väčší, ale neriešim to. Obalím sa a budem si robiť svoju prácu. Určite by bolo lepšie, ak by sme boli dve aspoň v slalome. Taký je však život a šport. Budem teraz sama. Nezažila som to, zrejme to bude iné. Keď sme boli v pretekoch dve, aj keď som vypadla, Veronika zišla alebo naopak, a tak sme sa navzájom nejako ťahali. Bude to teraz iná situácia, no nie som z toho rozhodená,“ dodala Vlhová.

Predbežný program pretekov Petry Vlhovej, ktoré absolvuje v sezóne 2017/2018:

Svetový pohár:

28. októbra 2017 – Sölden (Rak.), obrovský slalom

11. novembra – Levi (Fín.), slalom

25. novembra – Kilington (USA), obrovský slalom

26. novembra – Kilington (USA), slalom

9. decembra – St. Moritz (Švaj.), super G

10. decembra – St. Moritz (Švaj.), super G

19. decembra – Courchevel (Fr.), obrovský slalom

20. decembra – Courchevel (Fr.), paralelný slalom

28. decembra – Lienz (Rak.), obrovský slalom

29. decembra – Lienz (Rak.), slalom

1. januára 2018 – Oslo (Nór.), paralelný slalom

3. januára – Záhreb (Chorv.), slalom

6. januára – Maribor (Slov.), obrovský slalom

7. januára – Maribor (Slov.), slalom

9. januára – Flachau (Rak.), slalom

23. januára – Kronplatz (Tal.), obrovský slalom

27. januára – Lenzerheide (Švaj.), obrovský slalom

28. januára – Lenzerheide (Švaj.), slalom

30. januára – Štokholm (Švéd.), paralelný slalom

3. marca – Crans Montana (Švaj.), super G

4. marca – Crans Montana (Švaj.), alpská kombinácia

9. marca – Ofterschwang (Nem.), obrovský slalom

10. marca – Ofterschwang (Nem.), slalom

17. marca – Aare (Švéd.), slalom /finále SP/

18. marca – Aare (Švéd.), obrovský slalom /finále SP/

ZOH Pjongčang (Kór. rep.)

12. februára – obrovský slalom

14. februára – slalom

17. februára – super-G

23. februára – alpská kombinácia

24. februára – tímová súťaž