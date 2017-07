Som super šťastná, hovorí Daniela Hantuchová po najťažšom rozhodnutí

BRATISLAVA 7. júla (WebNoviny.sk) – Daniela Hantuchová od štvrtka je už iba bývalou tenistkou. S bielym športom bola v spojení tri desaťročia a aj po oznámení konca svojej kariéry zostane.

“Vôbec to neznamená, že hovorím zbohom tenisu! Naučila som sa, že v živote je nemožné povedať zbohom ľuďom a veciam, ku ktorým pociťujeme lásku z celého srdca. Pre mňa tenis patrí do tejto kategórie. Je súčasťou mojej duše od chvíle, keď som premiérovo uchopila raketu a prvý raz som poslala loptičku proti tréningovej stene. Ten pocit vo mne pretrvá navždy. Celá tá neskutočná cesta sa nekončí. Akurát už na nej neponesiem tenisový vak na ramene,” uviedla 34-ročná popradská rodáčka Hantuchová na facebooku.

“Som super šťastná. Predpokladala som, že to bude najťažšie rozhodnutie v mojom živote, aj bolo. Trvalo mi dlho, kým som vykonala tento krok, ale keď som to napokon urobila, premkla ma radosť, šťastie, úľava. Emócie sa pospájali prekrásnym spôsobom. Spätne sa pozerám na všetko, čo sa mi pritrafilo, s takým zmierením – nemohla som si zvoliť lepší čas,” vyhlásila niekdajšia päťka svetového rebríčka vo dvojhre aj štvorhre Hantuchová pre internetovú stránku Tenisovej asociácie žien (WTA).

Komentuje Wimbledon pre Fox Sports Asia

Momentálne počas grandslamového Wimbledonu v Londýne pracuje pre Fox Sports Asia, nedávno ešte zintenzívnila komerčné aktivity okolo vlastnej značky D-One, dlhodobo sa venuje charite.

“Po Madride mi diagnostikovali únavovú zlomeninu rebra a mesiace som nemohla nič robiť. V takých chvíľach začnete uvažovať nadčasovo. Začala som sa koncentrovať na svoj biznis, vyvíjalo sa to dobre, venovala som tomu väčšinu času a zrazu svitol deň, keď som nešla na tréning, nezamierila som do posilňovne a vlastne som si to vychutnávala. Snažila som sa vytesniť ten pocit, ale po nejakých dvoch týždňoch som si predsa len pripustila, že prišla nová kapitola môjho fungovania,” rekapitulovala Hantuchová.

“Tenis mi dal nesmierne veľa a ja som mu vďačná za všetko, čo sa udialo – dobré aj zlé, bez toho by som dnes nebola človekom, akým som. Som neskutočne rada, že som mohla byť súčasťou najkrajšieho športu na svete, ale už nastal ten čas,” uznala Hantuchová.

Cíti sa rovnako, ako pred osemnástimi rokmi

“V podstate sa teraz cítim ako pred tými osemnástimi rokmi, keď som bola na štartovej čiare. Rovnaké vzrušenie z toho, že neviem, čo ma čaká. Uzavrela som jednu etapu mojej existencie a netuším, čo príde – sú to podobné motýliky v žalúdku ako pri vstupe na tenisový okruh. Azda som však zrelšia,” podotkla popradská rodáčka.

“Tenis dosiaľ bol najväčšou láskou môjho života. Neopúšťam ho. Akurát vynechávam tých desať mesiacov do roka po letiskách. Navždy však zostane v mojej DNA,” vyhlásila spoludržiteľka Fed Cupu 2002 a Hopman Cupu 2005.

“Včera večer som s mojimi rodičmi a bratom pozerala záver finále proti Martine Hingisovej v Indian Wells spred pätnástich rokov. Rozrevala som sa, ale takým pekným spôsobom. Ešte pred niekoľkými týždňami by som si to celé nedokázala zaradiť do kontextu. Teraz si hovorím, že to veru nebolo zlé! Navyše, prvý raz to zvládam vyhlásiť pri mojom perfekcionizme, konečne…” vydýchla si semifinalistka Australian Open 2008 Hantuchová.

“Je zvláštne, že až teraz som si naplno uvedomila, akú úžasnú kariéru som mala! Ešte pred nejakými troma týždňami by som to zľahčovala. Včera som hovorila s Martinou Hingisovou. Keď som ako 19-ročná triumfovala v tom Indian Wells, cítila som sa staro. Dnes si hovorím, že wow: v devätnástich som zvíťazila v Indian Wells? Brala by som to každý deň. Bude mi chýbať súperenie. Adrenalín, ktorý je vo vás aj mimo dvorca – s činkami alebo na večeri s tímom,” priznala držiteľka kompletného kariérneho Grand Slamu v miešanej štvorhre.

“V tejto chvíli si naozaj iba vychutnávam prítomnosť, slobodu. Už nemusím vstávať na tréningy, do posilňovne. Ťažko to popísať. Človek sústavne mal takéto veci v podvedomí ešte aj na krátkych dovolenkách, uvažoval dopredu v tenisových súvislostiach. Teraz si môžem plánovať voľno s rodinou, Vianoce. Chcem si to užiť a do ničoho sa nehrnúť. Samozrejme, poznám sa, vždy som bola zaneprázdnená baba. Páčilo by sa mi však spomaliť, zostať na jednom mieste, azda nájsť muža svojho života a usadiť sa, mať rodinu, dúfam aj deti. Tak to vnímam dlhodobejšie a uvidíme, čo na to život,” povedala Daniela Hantuchová a na otázku, ako by si želala, aby si ju fanúšikovia pamätali, dojato odvetila: “Čistá láska k tenisu.”