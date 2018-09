Som tŕňom v oku nitrianskeho Smeru-SD, vyhlásil kandidát na primátora Štefek obvinený z korupcie

NITRA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Kandidát na primátora Nitry a mestský poslanec Štefan Štefek dáva svoje pondelňajšie zadržanie protikorupčnou jednotkou do súvisu s blížiacimi sa komunálnymi voľbami.

Ako povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii, polícia mala informácie o skutku, z ktorého je obvinený, už od 2. mája. Avšak až teraz, krátko pred voľbami, ho v jeho dome zadržali kukláči so samopalmi.

„Asi len ťažko sa dá uveriť, že to nejako nesúvisí s mojou kandidatúrou na post primátora. Naopak, nabáda ma to na myšlienku, že je tu jasný zámer zastrašiť, zlomiť a zdiskreditovať ma v očiach verejnosti,“ povedal.

Domnienky nechce konkretizovať

Štefek má podozrenie, kto by za jeho zadržaním mohol stáť, no konkretizovať svoje domnienky nechcel. „To, že som tŕňom v oku niektorým predstaviteľom Smeru-SD v Nitre, je zjavné,“ vyjadril sa Štefek a dodal, že očakáva v najbližšom období ďalšie ataky.

Štefek bol v minulosti okresným šéfom Smeru-SD v Nitre, osem rokov bol zástupcom primátora Jozefa Dvonča (Smer-SD). Vo štvrtok povedal, že nikdy nebol „ortodoxný smerák“, ani Dvončovou pravou rukou, ale jeho zrkadlom.

Po svojom odchode zo strany sa stal nepohodlným, tvrdí. Obvinenie z nepriamej korupcie odmieta a trvá na svojej nevine. Voči vznesenému obvineniu podal sťažnosť, považuje ho za nezákonné a nedôvodné. Naďalej chce pokračovať vo svojej predvolebnej kampani a uchádzať sa o hlasy voličov vo voľbách.

Ako absurdné odmietol informácie, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, že by všetko sám zinscenoval s cieľom prezentovať sa ako martýr a tým získať hlasy voličov.

Svedkami zadržania boli jeho deti

Štefeka zadržali kukláči v pondelok o 6:30 v jeho dome. Poukázal na to, že svedkom udalosti bola jeho 14-ročná dcéra a šesťročný syn. Pýtal sa, prečo ho zadržali ako hľadaného zločinca namiesto toho, aby ho predvolali na výsluch.

„Kto mal záujem, aby sa tu takéto divadlo odohralo? Čo mám ešte čakať? Akú dobu žijeme – päťdesiate roky? Toto je demokracia? Toto je pomáhať a chrániť?“ povedal Štefek.

Jeho manželka Petra Štefeková na tlačovej konferencii adresovala tým, ktorí sú za zadržaním jej manžela, slová: „Vy ste neublížili len môjmu manželovi, ublížili ste mne, ale najmä našim deťom, ktoré boli svedkami všetkého a spôsobili ste im neskutočnú traumu. Ste morálnym dnom tejto spoločnosti.“

Úplatok skrytý za zmluvu o reklame

Podľa obvinenia, ktoré vzniesla Národná kriminálna agentúra, chcel konateľ zvolenskej obchodnej spoločnosti Jozef H. dostávať zákazky u Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre. Štefek bol v tom čase technicko–investičným riaditeľom tejto spoločnosti. Údajne sa dohodli, že podnikateľ má dať futbalovému klubu FC Nitre, kde Štefek tiež pôsobil, desiatky tisíc eur formou zmluvy o reklame.

„Zmluvou o reklame mal byť úplatok vo výške 36-tisíc eur zakrytý,“ informovala polícia. „Z našej debaty určite nevyplynulo, že ja mu za peniaze niečo vybavím,“ tvrdí Štefek a dodal, že z peňazí určených pre futbalový klub nekúpil „ani deťom zmrzlinu“.

Mestská poslankyňa Renáta Kolenčíková (nezávislá) povedala, že Dvonč šíril po Nitre informáciu, že Štefek si peniaze, ktoré mali ísť do futbalu, nechával. Štefek reagoval, že to počul, no informácii neprikladá väčší význam. Zároveň však podotkol, že nevylučuje, že Dvonč takúto informáciu šíri.

Primátor Nitry zverejnil video

Primátor Nitry Jozef Dvonč (Smer-SD) vo štvrtok zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom hovorí, že je znechutený atmosférou, ktorú tu „niekto živí“ a akú nezažil ešte ani v jednej z predchádzajúcich predvolebných kampaní.

„Každodenné napádanie kandidátov a našich rodín pre politický názor, politickú príslušnosť či sympatie sú podľa mňa cez čiaru. Odmietame hrať špinavé hry, ktoré tu niekto rozohral a snaží sa nás do nich zatiahnuť,“ vyjadril sa Dvonč a dodal, že na urážky, osočovanie a invektívy nebude reagovať.