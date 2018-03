Soros reaguje na slová Fica a odmieta, že je za Kiskovým prejavom

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) – Štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok podľa vlastných slov na septembrovom stretnutí prezidenta Andreja Kisku s Georgeom Sorosom nebol.

„Pokiaľ ide o stretnutie prezidenta Kisku s Georgeom Sorosom minulý rok v septembri v New Yorku, môžem potvrdiť, že som sa na ňom nezúčastnil ani ja, ani nikto z delegácie MZVaEZ SR. Zároveň je môj osobný názor, že politický vývoj na Slovensku nie je nijako ovplyvňovaný zo zahraničia,“ napísal Korčok na svojej facebookovej stránke. Hovorca prezidenta Roman Krpelan uviedol, že na stretnutí bol človek z ministerstva zahraničných vecí.

Ficove otázky Kiskovi

Prečo sa prezident Andrej Kiska stretol s Georgeom Sorosom v New Yorku 20. septembra 2017, a to bez prítomnosti predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí, to sa v pondelok pýtal premiér Robert Fico počas tlačového vyhlásenia.

Povedal to v súvislosti s nedeľňajším prejavom prezidenta, ktorý podľa Fica nebol písaný na Slovensku, čo už kancelária prezidenta odmietla. Fico zároveň spojil opozíciu so snahou o „prevrat“.

Kiska sa nedeľňajším vyhlásením podľa neho priklonil na stranu opozície. Podľa premiéra majú udalosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky „určitý rukopis“, ktorý je pokusom o totálnu destabilizáciu štátu. Tiež sa pýta prezidenta, prečo ešte pred pár týždňami označoval Slovensko za úspešný príbeh a teraz tvrdí niečo iné. Fico v nedeľu vyhlásil, že nedeľňajší prejav prezidenta bol podľa neho písaný v zahraničí.

Soros reaguje na slová Fica

Na toto Ficovo vyhlásenie zareagoval pre Hospodárske noviny aj samotný Soros. Prostredníctvom svojho hovorcu Michaela Vachona uviedol, že nehrá žiadnu úlohu v prejave prezidenta Kisku ani v nedávnych demonštráciách na Slovensku. Potvrdil, že témou diskusie boli Rómovia a na stretnutí bolo viacero ľudí.

Na slová premiéra reagoval aj šéf politickej frakcie liberálov (ALDE) v Európskom parlamente Guy Verhofstadt . Podľa Verhofstadta sa choré konšpiračné teórie dostali z Budapešti do Bratislavy.

Ako dodal, namiesto toho, aby sa premiér riadil odporúčaniami prezidenta Kisku, obvinil ho, že so Sorosom konšpiruje proti Slovensku. „Toto je choré! Stojím za Slovákmi v ich boji za vyvodenie zodpovednosti vo vláde a dôveryhodné vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka,“ napísal na Facebooku.