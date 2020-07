Soták sa ostro pustil do Matoviča: Nech si zožerú tie peniaze, k***a. Vykladá nám tu k******y

Predseda Klubu 500 Vladimír Soták sa na utorkovej tlačovej konferencii poriadne ostro obul do premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Dôvodom bolo najmä Matovičovo neakceptovanie návrhu ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý chcel zvýšiť príspevky pre zamestnávateľov a SZČO.

„Nikdy! Nič! Nikdy! Nech to zrušia, nech si zožerú tie peniaze, k***a, keď nechápu, na čo to je,“ ostro reagoval Soták a pokračoval: Na čo sedel predseda vlády v Bruseli a počúval tam štyri dni, že to sú peniaze na naštartovanie európskej ekonomiky? Na kieho b**a tam sedel?! Aby tu prišiel a vykladal nám k******y? Celý čas tam sedel a počúval, že to sú peniaze na naštartovanie ekonomiky. Ja to neviem ináč povedať!“

Firmy bojujú s udržaním zamestnanosti

Klub 500 v utorok apeloval na premiéra Matoviča, aby neblokoval návrh na zvýšenie príspevkov na udržanie pracovných miest. Vláda na minulotýždňovom rokovaní totiž rozhodla len o predĺžení poskytovania týchto príspevkov do konca septembra tohto roka, ich sumy však nezvýšila.

Pomoc, ktorá bola nastavená, podľa Sotáka pokrýva 10 až 30 percent osobných nákladov a firmy musia bojovať s udržaním zamestnanosti. „Nemáme problém v komunikácii s ministrami, ale máme problémy s predsedom vlády,“ zdôraznil predseda Klubu 500.

Miliardy eur pre Slovensko

Predseda vlády Matovič si totiž podľa Sotáka myslí, že on je ten, ktorý má právo rozhodnúť sa, či niečo „pustíme“ alebo nie.

Slovensko bude mať zo zdrojov Európskej únie v najbližších siedmich rokoch k dispozícii dohromady 34,1 mld. eur. Povedal to v utorok na brífingu v Bratislave premiér Matovič po prílete z bruselského summitu EÚ, na ktorom lídri únie dosiahli dohodu o rozpočte a fonde obnovy po koronakríze v celkovej sume 1,82 bil. eur.