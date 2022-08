Sovietsky pamätník musí zmiznúť, v pohraničnom meste Estónska by podľa premiérky podnecoval k napätiu (foto)

Estónska vláda v utorok oznámila, že sa rozhodla odstrániť sovietsky pamätník v pohraničnom meste Narva, ktoré leží v rusky hovoriacej časti tejto pobaltskej krajiny.

Ako uviedla premiérka Kaja Kallasová, pamätník demontujú, keďže predstavuje riziko pre verejný poriadok.

„Nikto nechce vidieť, ako náš militantný a nepriateľský sused podnecuje napätie v našom dome,“ povedala Kallasová a dodala, že pre tento krok sa rozhodli po ruskej invázii na Ukrajinu. „Nedáme Rusku príležitosť využiť minulosť na narušenie mieru v Estónsku,“ podotkla.

Narva je tretie najväčšie mesto Estónska s početnou rusky hovoriacou populáciou. Replika tanku T-34 s červenou sovietskou hviezdou na vrchole pamätníka pripomína sovietskych vojakov, ktorí zomreli pri oslobodení Estónska od Nemecka počas druhej svetovej vojny.

Ako povedal minister vnútra Lauri Läänemets, celá demontáž „bude vykonaná dôstojne, napríklad kvety a sviečky umiestnené pri pamätníku budú odvezené na cintorín a nie vyhodené do koša“.

Minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu vo vládnom vyhlásení uviedol, že Rusko „chce použiť pamätníky pripomínajúce zločinecký okupačný režim na podnecovanie napätia v estónskej spoločnosti“.

August 6, the demolition has started in Narva at the power plant.

As Kallas previously annouced earlier, 🇪🇪 will remove the Soviet monuments.

The monument was erected to the builders of the local power plants.

Good Job destroying your own History 👍 pic.twitter.com/ti19jjU1eN

— Maya (@MayaSashenka) August 7, 2022