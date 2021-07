Space Jam: Nová legenda práve teraz zabáva publikum v slovenských kinách

Basketbalový kráľ, prvotriedny hráč LeBron James zažíva na plátnach kín v týchto dňoch dobrodružstvo, o akom sa mu ani nesnívalo! Musí zachrániť svojho syna aj seba samého zo zajatia v digitálnom svete, a to síce na poli, na ktorom mu to ide najlepšie, ale s pomocníkmi, ktorí na ňom nie sú celkom doma. Alebo ste už videli animovaných hrdinov a hrdinky sveta Looney Tunes hrať basketbal? (Ak nerátame pôvodný film Space Jam z roku 1996, samozrejme.) Všetci od Bugsa Bunnyho až po kanárika Tweetyho musia tentoraz spojiť sily, aby zvíťazili nad digitalizovanými šampiónmi, ktorým to s oranžovou loptou ide podstatne lepšie…

„Je pre mňa obrovská česť byť súčasťou sveta Space Jamu, môcť ho dnes nanovo predstaviť deťom a ukázať, aké sú postavičky Looney Tunes neuveriteľné, ale aj aký je basketbal skvelý šport,“ hovorí LeBron James, ktorý sám vyrastal s fenoménom, akým sa pôvodný Space Jam v deväťdesiatych rokoch stal. „Myslím, že tento film zasiahne širokú škálu divákov, pretože dieťa môže mať dva roky, ale babička, ktorá sa oň stará a ktorá má šesťdesiat či sedemdesiat, si film užije tiež,“ hovorí na margo filmovej novinky, ktorú si v kinodistribúcii môžu diváci a diváčky vychutnať práve teraz.

Distribučná spoločnosť Continental film uvádza film Space Jam: Nová legenda do kín v slovenskom znení a postavičky ako Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Speedy Gonzales či Tweety v ňom rozprávajú známymi dabingovými hlasmi. Publikum môže v rolách animovaných i reálnych ľudských postáv počuť napríklad Martina Kaprálika, Igora Krempaského, Dušana Cinkotu, Mira Nogu, Mariána Miezgu, Richarda Stankeho, Zuzanu Porubjakovú, Bibianu Ondrejkovú alebo športového komentátora Marcela Merčiaka. O réžiu slovenského znenia sa postaral dabingový režisér a raper Ján „Strapo“ Strapec.

Trailer k filmu:

