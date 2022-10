SpaceX žiada Pentagon, aby platil za služby siete Starlink na Ukrajine

Spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska varovala Pentagon, že môže zastaviť financovanie svojej internetovej služby Starlink na Ukrajine, pokiaľ americká armáda na to nevynaloží desiatky miliónov dolárov mesačne. Informuje o tom spravodajská televízia CNN, ktorá získala dokumenty, ktoré poslala SpaceX americkému ministerstvu obrany.

SpaceX začala s poskytovaním terminálov siete Starlink Ukrajine na jar a stali sa dôležitou pomôckou ukrajinskej armády, keď iné siete vo vojne zničili Rusi, a to nielen pri komunikácii. Ukrajina dostala zhruba 20-tisíc jednotiek a Musk v piatok 7. októbra na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že „operácia stála SpaceX 80 miliónov dolárov a do konca roka presiahne 100 miliónov dolárov“.

Podľa spomenutých dokumentov SpaceX povedala Pentagonu, aby prevzal financovanie používania Starlinku zo strany ukrajinskej vlády a armády, pretože oni nemôžu ďalej darovať ani dotovať existujúce terminály donekonečna. Spoločnosť tvrdí, že by to stálo viac ako 120 miliónov dolárov na zvyšok roka a mohlo by to stáť takmer 400 miliónov dolárov počas nasledujúcich 12 mesiacov. Ďalšie dokumenty zase ukazujú žiadosť veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného, o ktorej sa dosiaľ neinformovalo, o takmer 8 000 ďalších terminálov Starlinku.

Hoci sa Muskovi dostalo širokého uznania a vďaky za to, že odpovedal na žiadosti o službu Starlink pre Ukrajinu hneď na začiatku vojny, v skutočnosti je drvivá väčšina z 20 000 terminálov podľa listu SpaceX Pentagonu úplne alebo čiastočne financovaná z vonkajších zdrojov vrátane vlády USA, Spojeného kráľovstva a Poľska. Požiadavka SpaceX, aby účet zaplatila americká armáda, podľa CNN prekvapila Pentagon, pričom jeden vysoký predstaviteľ obrany televízii povedal, že SpaceX má „drzosť tváriť sa ako hrdinovia“, zatiaľ čo ostatní toľko platia a teraz im predkladá účet na desiatky miliónov za mesiac.