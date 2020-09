Spájajú sa jednotky – Niké sa stáva hrdým partnerom Petry Vlhovej!

Ski team Vlha a Prvá slovenská stávková spoločnosť Niké dnes vydali spoločné vyhlásenie. Hrdým partnerom najlepšieho športovca Slovenska za rok 2019 Petry Vlhovej sa stáva líder na stávkovom trhu Niké! Vzájomné partnerstvo sa prenieslo aj do reklamnej kampane, ktorú Niké prezentuje ako najväčšiu v jej takmer 30-ročnej histórii.

Prvá slovenská firma podporujúca Petru

Niké je už takmer 30 rokov neodmysliteľne spätá s podporou slovenského športu. Svoju značku spája s futbalovým, ale aj hokejovým Slovanom, basketbalovou Prievidzou, cyklistickými pretekmi Okolo Slovenska, či Medzinárodným maratónom mieru. Lenže, teraz hranicu posúva ešte ďalej. Na brífingu za prísnych bezpečnostných opatrení to na pôde Niké oznámil generálny riaditeľ spoločnosti Doc. Ing. Otto Berger, CSc.: „My ako jednotka na trhu sa logicky spájame s najlepšími. Dnes sa ale nespájame len s najlepšou slovenskou športovkyňou, ale hlavne hviezdou zjazdového lyžovania svetového formátu! Je to pre nás česť, že môžeme stáť na strane Petry Vlhovej.“

Radosť zo vzájomného spojenia má aj otec Petry Vlhovej. Hoci na strane jednej z najlepších lyžiarok na svete stoja viacerí partneri, vedeli ste o tom, že ju čisto slovenská firma zatiaľ nepodporovala? „Súčasná situácia nepraje nikomu. Aktuálna pandémia ovplyvnila i nás. Navyše, z našich športových ambícií nechceme ustúpiť. Niké patrí uznanie, že i napriek náročnej dobe vyjadrila túžbu pomôcť Petre naplniť jej plány. Sme veľmi radi, že dochádza k takémuto spojeniu. Verím, že z toho bude úspešná a dlhodobá spolupráca,“ okomentoval nového partnera Igor Vlha.

Spájajú sa dve úspešné rodinné značky

Spojenie Niké a Petra Vlhová má viacero prienikov. Petra je jednotka medzi športovcami, Niké je jednotkou na stávkovom trhu. O Petre je známe, že je nielen skvelou lyžiarkou, ale miluje aj ďalšie športové odvetvia. A samozrejme, plná športu a zábavy je aj Niké. No generálny riaditeľ spoločnosti Niké Doc. Ing. Otto Berger, CSc. tam vidí ešte aj ďalšie prepojenie: „Spájajú sa dve úspešné rodinné firmy. Niké je najväčšou rodinnou firmou na Slovensku. Petra je súčasťou najúspešnejšej športovej rodiny na Slovensku.“

Foto: Niké

Petra sa stala súčasťou reklamnej kampane

Vzájomné prepojenie prichádza v čase, kedy Niké spúšťa novú reklamnú kampaň. Jej súčasťou bude už aj Petra Vlhová. Nebojte sa ale obľúbený Laco Borbély nikam neodchádza. „Niké je o zábave a šport je o prekonávaní výziev. A o tom je aj naša kampaň. Dochádza k symbióze dvoch úplne odlišných osobností – Laca Borbélyho známeho svojou rétorikou a charizmatickej Petry Vlhovej,“ hovorí výkonný riaditeľ Niké Roman Berger a dodáva. „Vzájomné spojenie prináša aj výhody pre potenciálnych nových hráčov. Každý nový klient dostane po registrácii 20 € zadarmo od nás ako bonus.“ Petra Vlhová má s natáčaním skúsenosti. Spoty s Lacom Borbélym si užívala: „Vždy som obdivovala ako Laco dokázal jednoduchú situáciu odkomentovať sebe typickým spôsobom. Samotné spoty sme si spoločne užili. Ja mám rada zábavu, Niké je o zábave. Verím, že to ocenia aj diváci.“

Bohyňa víťazstva Niké je na strane Petry

Petra Vlhová je úspešný športovec. No k úplnej spokojnosti jej chýba hlavne medaila z olympiády, či veľký glóbus za triumf vo Svetovom pohári. Roman Berger je presvedčený o tom, že to príde už čoskoro. „Niké znamená v gréckej mytológii bohyňa víťazstva. Verím v to, že príchod našej Niké do rodiny Vlhovcov prinesie šťastie Petre a pomôže jej naplniť vysnené úspechy.“

Foto: Niké

Štart novej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní je naplánovaný na sobotu 17. októbra v rakúskom Söldene.

Exkluzívne vám prinášame časť reklamného spotu novej reklamnej kampane Niké s Petrou Vlhovou a Lacom Borbélym: Pozrieť TU!

Pozrite si spoločný brífing zástupcov Niké a Ski team Vlha.

Pozrieť TU!

