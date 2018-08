Španiel Arrizabalaga by sa mal stať najdrahším brankárom, Bilbao potvrdilo obchod s Chelsea

BILBAO 8. augusta (WebNoviny.sk) – Anglický futbalový klub FC Chelsea získa mladého španielskeho brankára Kepu Arrizabalagu. Hráčov doterajší zamestnávateľ Athletic Bilbao prostredníctvom svojej oficiálnej stránky potvrdil, že „The Blues“ zaplatia výstupnú klauzulu za 23-ročného gólmana vo výške 80 miliónov eur.

Arrizabalaga strávil ostatné dve sezóny v španielskej La Lige, kde pravidelne nastupoval za Athletic Bilbao. V tamojšej najvyššej súťaži odchytal dovedna 53 duelov, v ktorých si udržal 15-krát čisté konto. Rodák z mesta Ondarroa bol súčasťou kádra seniorskej reprezentácie na nedávnych majstrovstvách sveta v Rusku.

„Videl som ho pred rokom a môj prvý dojem z neho bol, že je to veľmi kvalitný brankár. Veľmi mladý, ale skutočne dobrý,“ povedal na adresu Kepu Arrizabalagu nový tréner Chelsea Maurizio Sarri. Spomenutá čiastka 80 miliónov eur bude najvyššia suma zaplatená za brankára vo futbalovej histórii. Mladý Španiel by zároveň prekonal rekordný klubový transfer krajana Álvara Moratu, za ktorého Londýnčania zaplatili 65 miliónov eur.

Po príchode Arrizabalagu na Stamford Bridge už pravdepodobne nič nebráni odchodu Belgičana Thibauta Courtoisa do Realu Madrid. Podľa Sky Sports najlepší brankár MS 2018 v Rusku vo štvrtok pricestuje do španielskej metropoly, aby spečatil prestup do tímu „bieleho baletu“.