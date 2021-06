Španieli sú za svoj výkon na ME vo futbale kritizovaní. Nejde z nich strach, myslí si Nemec Klinsmann

Keď Španieli vo svojom úvodnom vystúpení na futbalovom Eure 2020 remizovali so Švédmi 0:0, na adresu Álvara Moratu a spol. sa ozýval zaslúžený piskot zo sevillských tribún.

A hoci útočník Juventusu Turín už v ďalšom zápasom proti Poliakom skóroval, prejavov nevôle fanúšikov sa po konečnej remíze 1:1 opäť nevyhol.

Zabudli hrať efektívny futbal?

Trojnásobní majstri Európy prežívajú najhorší vstup do šampionátu od roku 1996. Spoločným menovateľom kritiky na adresu „La Roja“ sú jednotvárnosť a celkovo čitateľný herný štýl. Španielske médiá píšu o tom, že ich futbalisti akoby zabudli, aké to je hrať efektívny futbal.

„Trénerovi Luisovi Enriquemu stále nevychádza jeho systém a plán B akoby ani nemal pripravený. Jeho hráči sú nekonzistentní v obrane aj útoku, trpia nedostatkom kreativity a akoby im chýbal tímový duch. Luis Enrique vyzýva médiá, že oni musia živiť vo fanúšikoch ilúziu, že je všetko v poriadku a mužstvo postúpi do ďalšej fázy turnaja. Nesúhlasím s týmto názorom. Na prvom mieste je mužstvo, ktoré musí svojou hrou a gólmi presvedčiť fanúšikov, že na to má. Médiá môžu podať iba pomocnú ruku,“ napísal uznávaný španielsky novinár Juan Ignacio Gallardo z denníka Marca.

Súperi sa Španielov neboja

Niekdajší skvelý nemecký reprezentant a neskôr tréner nemeckej či americkej reprezentácie Jürgen Klinsmann si myslí, že španielsky problém spočíva v tom, že z nich súperi prestali mať strach.

„Futbal je stále aj o fyzickej hre. Z Carlesa Puyola, Sergia Busquetsa či Sergia Ramosa vždy išiel strach, pre nich bolo futbalové ihrisko vojnovou zónou, kde sa doslova bili o víťazstvá pre národné mužstvo. Súčasný španielsky tím síce má dosť technických talentov, ktorí si rozumejú s loptou, ale nejde z nich strach,“ uviedol Klinsmann pre BBC Sport.

Možné scenáre hier

Španieli majú po dvoch zápasoch v E-skupine na konte dva body za dve remízy, ale víťazstvo v stredajšom súboji nad Slovenskom im zabezpečí postup do osemfinále.

Pri remíze by sa museli o prienik medzi najlepších 16 tímov ME veľmi obávať a prehra by sa rovnala katastrofe, čiže predčasnému koncu v základnej skupine.

Tešia sa na zápas so Slovákmi

Skúsený obranca Cesar Azpilicueta upokojuje mrzutých fanúšikov, že napriek nevydarenému vstupu budú Španieli hrať už len lepšie a postup im neujde.

„Chceli sme mať po dvoch zápasoch šesť bodov, ale stále to máme vo vlastných rukách. Navyše hráme doma a vieme, v čom sa máme zlepšiť. Je v našich silách zmeniť situáciu v skupine v náš prospech. Ak ukážeme na ihrisku v každom súboji o loptu, že chceme postúpiť, som presvedčený o tom, že sa nám to podarí. Samozrejme, spoliehame sa aj na pomoc z tribún. Na zápas so Slovenskom sa veľmi tešíme,“ vyhlásil Azpilicueta na webe denníka Marca.