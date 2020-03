Španieli zneužívajú výnimky v karanténe pre koronavírus, psíčkari chodia von aj s plyšákmi

Nariadenia krajín, ktoré vyhlásili v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu zákaz vychádzania bez vážneho dôvodu, sa snažia tieto nové nariadenia všemožne obísť. Správy o porušovaní zákazu prichádzajú ako na bežiacom páse zo Španielska, Francúzska aj Talianska.

Maznáčikovia na prenájom

Veľkú vynaliezavosť preukazujú najmä Španieli, ktorí podľa miestnej polície masovo zneužívajú výnimky na zákaz vychádzania, a predovšetkým to, že je povolené viackrát denne nakrátko vyvenčiť svojho domáceho miláčika.

Ako uvádza španielske policajné odborové združenie Jupol, mnohí Španieli si to vysvetlili tak, že môžu byť so svojimi psami vonku ľubovoľne dlho a združovať sa v mnohopočetných „psíčkarských“ partiách. Objavili sa dokonca prípady, keď sa Španieli vybrali do ulíc nie so skutočnými, ale s plyšovými zvieratami.

Niektorí obyvatelia okrem toho ponúkajú svojich domácich maznáčikov na prenájom ľuďom, ktorí žiadnych nemajú, aby sa tak mohli prejsť po vonku aj oni. Na internete je mnoho takýchto ponúk, pričom cena za jednu takúto prechádzku s cudzím psom sa pohybuje okolo 50 eur.

Udelili stovky pokút

Podobné problémy s nezodpovednými občanmi hlásia aj z Talianska či Francúzska. V Taliansku za minulý týždeň legitimovali policajti v uliciach státisíce ľudí, zhruba desať percent z nich nemalo vonku čo robiť.

Parížska polícia informovala, že legitimovala v uliciach francúzskej metropoly zatiaľ zhruba desaťtisíc ľudí, 522 z nim dala pokutu, keďže nemali žiadny pádny dôvod na to, aby boli vonku.

Pokutu dostali aj štyria majitelia prevádzok, ktoré mali byť podľa pravidiel núdzového stavu zatvorené, no napriek tomu zostali otvorené. Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky britskej spoločnosti BBC.