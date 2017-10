Španielska centrálna vláda prevzala priamu kontrolu nad správou Katalánska

MADRID 28. októbra (WebNoviny.sk) – Španielsko v sobotu ráno prevzalo priamu kontrolu nad Katalánskom a rozpustilo tamojší parlament.

Madrid pristúpil k takýmto opatreniam po tom, ako katalánski zákonodarcovia hlasovali za vyhlásenie nezávislosti tohto regiónu. Centrálna vláda vydala opatrenia v noci v oficiálnom vestníku a vedenie Katalánska odovzdala do rúk vicepremiérky Soraye Sáenz de Santamaría, informuje spravodajský portál BBC.

Vrátenie normálneho zákonného stavu

Španielsky premiér Mariano Rajoy v piatok večer oznámil, že sa rozhodol rozpustiť katalánsku vládu aj parlament a vypísať v regióne nové voľby, ktoré sa uskutočnia 21. decembra tohto roku. Rajoy po mimoriadnom rokovaní španielskej centrálnej vlády okrem toho oznámil, že prepúšťa aj šéfa katalánskej regionálnej polície, ruší aj úrad diplomatickej služby Katalánska a prepúšťa jej vyslancov v Bruseli aj v Madride.

„Nikdy sme nechceli, aby to dospelo až k tomuto bodu,“ vyhlásil Rajoy, podľa ktorého je jediným účelom piatkového rozhodnutia španielskej vlády „vrátiť čím skôr Katalánsko do normálneho zákonného stavu„.

V krajine sa konali demonštrácie

V krajine sa počas noci konali demonštrácie za aj proti nezávislosti severného regiónu. Podľa predpokladov by sa mali ďalšie protesty uskutočniť aj v sobotu. Jeden z nich by sa mal konať v Madride a mal by byť za „jednotu Španielska a jeho ústavy„.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.