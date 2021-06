Španielska hosteska na Tour de France odsúdila Saganov štípanec do zadku, dovolila mu však tretí bozk

Na juhu Španielska pracuje ako učiteľka angličtiny, ale každý rok začiatkom leta vyráža do Francúzska, kde plynule prepne do tohto jazyka a počas slávnostných chvíľ po etapách robí spoločnosť najlepším cyklistom sveta.

Sympatická Ana Ortizová Torresová už niekoľko rokov robí hostesku na Tour de France a keď sa na pódiu objaví v zelených šatách, je to znak toho, že nasleduje vyhlásenie najlepšieho pretekára v bodovacej súťaži. A tým bol v nedávnej minulosti najčastejšie Peter Sagan.

„Keď som s ním bola prvýkrát na pódiu, pokúsil sa pobozkať ma trikrát namiesto tradičných dvoch bozkov. Bola som trochu zmätená, vnútorný hlas sa ma pýtal, čo mám robiť? Nakoniec som ho pobozkala aj po tretí raz. Bolo to vtedy len druhýkrát, čo som bola na pódiu na Tour de France,“ skonštatovala Ana Ortizová Torresová v rozhovore pre portál iDnes.cz.

Na hostesky sa nemá siahať

Redaktor českého denníka sympatickej Španielke pripomenul aj situáciu spred niekoľkých rokov z belgických pretekov Okolo Flámska, keď sa Sagan pokúsil o vtip a uštipol hostesku Mayu Leyeovú do zadku. Neskôr sa jej za to ospravedlnil.

„O tom som nevedela, na nás bol na Tour de France vždy milý. Aj to s tým bozkom navyše sme vzali skôr úsmevne. Je však strašné, že také niečo v minulosti urobil. Nesúhlasím s tým. Nie sme jeho objekty. Len súčasť značky, ktorú nosí, ale nemá na ňu čo siahať,“ vyslovila sa Ortizová Torresová.

„Mne sa zatiaľ nestalo, aby sa cyklisti ku mne nesprávali s rešpektom. Občas sa však stane, že sa niekto chce bližšie zoznámiť. Nájdu si ma na neskôr instagrame a napíšu mi,“ priznala.

Výdrž je dôležitá nie len pre cyklistov

Hosteska vzápätí opísala, že jej práca na Tour de France nie sú prázdniny v „princeznovskom“ vydaní, lebo tak sa to často ľuďom zvonka môže nesprávne zdať.

„Ráno pred etapou odchádzame do cieľového mesta etapy. Niekedy to trvá pár minút, ale niekedy aj dve hodiny. Stane sa, že som za volantom aj tri hodiny denne a to určite nie je svet pre princezné. V hlave musíme mať všetko prepočítané, aby sa nestalo, že niekde budeme meškať,“ zamyslela sa a ďalej pokračovala vo výpočte svojich povinností.

„Priamo na mieste sa staráme o to, aby bolo všetko tip-top pripravené pred vyhlásením najlepších cyklistov v etape. Jedlo a pitie na stoloch a tiež dobrá nálada sú samozrejmosť. Po etape sa zasa všetky spojíme a ideme do hotela. Tam ešte prebieha program s VIP hosťami až do neskorého večera. Pred spaním ma ešte čaká príprava na ďalší deň, aby som podľa časového harmonogramu zistila, dokedy môžem vôbec spať. Celkovo toho veľa nenaspíme, nanajvýš pár hodín denne. Vstávame okolo piatej ráno a do hotelovej izby sa dostaneme až o jedenástej večer. Výdrž je na Tour de France veľmi dôležitá vlastnosť nielen pre cyklistov,“ dodala španielska hosteska.