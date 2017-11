Španielska vláda začína pripomínať Francovu diktatúru, povedal šéf najsilnejšej belgickej strany

BRUSEL 6. novembra (WebNoviny.sk) – Kroky vlády španielskeho premiéra stále viac pripomínajú časy španielskej diktatúry Francisca Franca.

V reakcii na policajné zásahy proti Kataláncom a zatýkanie a väznenie zosadených predstaviteľov tohto španielskeho regiónu to v pondelok vyhlásil predseda najsilnejšej strany belgickej vlády.

„Vieme, aká je minulosť Ľudovej strany“ španielskeho premiéra Mariana Rajoya, „a stále viac aj jej súčasnosť,“ vyhlásil predseda Novej flámskej aliancie (N-VA) Bart De Wever.

„Je to Franco, je to represia, je to zatýkanie ľudí za ich názory, je to používanie násilia proti svojim občanom,“ povedal belgický politik. De Wever je predsedom N-VA, ktorá je najsilnejšou stranou súčasnej belgickej vlády, on sám však vo vláde nie je a strana ani nemá post premiéra.