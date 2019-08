Španielsko pošle Maroku milióny eur na ochranu hraníc, chce zastaviť prílev migrantov do Európy

Španielsko pošle Maroku 32,4 milióna eur, ktoré majú krajine pomôcť pri ochrane hraníc a blokovaní migrantov smerujúcich cez more do Európy. Peniaze poskytne na základe dohody o policajnej spolupráci medzi oboma štátmi.

Cieľom je podporiť snahy Rabatu týkajúce sa migrantov ilegálne križijúcich Stredozemné more s úmyslom dostať sa do Španielska. Krátka, ale nebezpečná cesta z Maroka do juhošpanielskeho mesta Tarifa meria asi štrnásť kilometrov. Španielska vláda oznámila finančný príspevok v piatok po svojom pravidelnom zasadnutí.

Európska únia a Španielsko vystupňovali pomoc Maroku a spoluprácu s tamojšími úradmi, aby zastavili prílev migrantov, čo už prinieslo prvé výsledky. Španielske ministerstvo vnútra oznámilo, že do polovice augusta tohto roka sa počet migrantov prichádzajúcich po mori znížil o 42,5 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku.