Španielsku enklávu zaplavili rekordné počty migrantov, zakročiť muselo aj vojsko

Španielsko vyslalo vojakov do svojej severoafrickej enklávy Ceuta, ktorú zaplavili rekordné počty migrantov z Maroka. Informoval o tom spravodajský portál BBC.

Podľa španielskych úradov sa do Ceuty v priebehu dvoch dní dostalo asi 8-tisíc ľudí vrátane asi 1500 maloletých osôb. Mnoho migrantov preskočilo alebo oboplávalo dvojitý hraničný plot vyčnievajúci do mora alebo prešli hranicou počas odlivu.

Časť ľudí poslali naspäť

Španielsky premiér Pedro Sánchez sa zaviazal nastoliť poriadok. Približne polovicu migrantov z Ceuty už poslali späť do Maroka. Sánchez zároveň osobne odcestoval do Ceuty a Melilly, aby sa pokúsil vyriešiť diplomatické napätie s Marokom.

Samotné Maroko stiahlo svojho veľvyslanca v Španielsku na konzultácie po tom, ako španielska ministerka zahraničných vecí Arancha Gonzálezová Layová vyjadrila marockému diplomatovi „znechutenie“ z toho, čo sa stalo. Väčšina migrantov je údajne práve z Maroka.

Riskujú zranenia a smrť

Podľa najnovších správ sa znížil počet ľudí, ktorí sa pokúšajú vstúpiť do Ceuty po mori. Niektorí migranti sa dokonca dobrovoľne začali vracať do Maroka, zatiaľ čo iných odprevádzali naspäť španielski vojaci. Proti niektorým migrantom, ktorí sa búrili proti vyhosteniu naspäť do Maroka, museli použiť slzotvorný plyn.

Španielske enklávy Ceutu a Melillu vnímajú mnohí africkí migranti ako vstupný bod do Európy, pričom každý rok riskujú zranenia a dokonca smrť, keď sa snažia dostať cez oplotenie, skrývajú sa vo vozidlách alebo sa pokúšajú oboplávať vlnolamy, ktoré pri hranici s Marokom vyčnievajú niekoľko metrov do Stredozemného mora. Vlani do oboch enkláv prišlo po mori alebo po zemi 2 228 migrantov, rok predtým 7 899.