Španielsky parlament nepotvrdil Sáncheza vo funkcii premiéra, hlasovanie na prvý pokus nevyšlo

Španielsky parlament v utorok pri prvom z troch možných hlasovaní o budúcom premiérovi neschválil na tento post úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza.

Hlasovali zaňho len 123 poslanci jeho vlastnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) a jeden poslanec jednej z menších strán. Proti Sánchezovi naopak hlasovalo až 170 poslancov a ďalších 52 sa zdržalo hlasovania.

Dohoda so stranou Podemos

Sánchez má teraz čas na zaistenie si podpory zo strany ďalších poslancov do štvrtka, kedy bude nasledovať hlasovanie číslo dva. Ak neuspeje ani v tom, budú mať poslanci takmer dva mesiace na to, aby našli schodné riešenie, a do tretice budú o budúcom premiérovi hlasovať 23. septembra. Ak by ani tento pokus nevyšiel, nasledovali by nové voľby.

Sánchez si v utorňajšom neúspešnom hlasovaní potreboval zaistiť podporu nadpolovičnej väčšiny, teda 176 z celkového počtu 350 poslancov dolnej komory parlamentu. Vo štvrtkovom hlasovaní mu bude stačiť, keď získa viac hlasov za ako proti.

Kľúčové preňho bude, či sa dokáže dohodnúť s ľavicovou stranou Podemos, s ktorou už vyše týždňa rokuje o koaličnej spolupráci. Problémom je najmä to, že Sánchez nechce ľuďom z tejto strany zveriť príliš veľký podiel na moci. Pôvodne dokonca odmietal, aby boli súčasťou vlády a požadoval, aby jej len zaisťovali parlamentnú podporu.

Predseda strany Podemos Pablo Iglesias aj v pondelok v parlamente Sáncheza kritizoval za to, že nechce ľuďom z jeho strany zveriť žiadne relevantné vládne posty.

Vláda bez Iglesiasa

Sánchez si navyše už hneď na začiatku koaličných rokovaní dal podmienku, že samotný Iglesias súčasťou vlády nebude, s čím šéf Podemosu súhlasil, ale len za podmienky, že jeho strana získa taký podiel na vláde, aký jej prislúcha podľa volebných výsledkov.

Sánchez neochotu začleniť do vlády Iglesiasa vysvetľuje tým, má s týmto politikom odlišný názor na príliš veľa otázok, a predovšetkým na otázku posilnenia autonómie Katalánska, s ktorým socialisti nesúhlasia, zatiaľ čo Podemos proti nemu nenamieta.

Hovorkyňa parlamentného klubu strany Podemos v utorok po hlasovaní o budúcom premiérovi oznámila, že poslanci tejto strany sa zdržali hlasovania, čo by mal Sánchez podľa nej brať ako „signál, že si pred ním nezatvárajú dvere“.

PSOE a Podemos majú spolu stále len 165 parlamentných kresiel a aby mala ich prípadná budúca vláda v parlamente väčšinu, potrebujú si zaistiť podporu zo strany ďalších aspoň 11 poslancov.