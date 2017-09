Španielsky ústavný súd zablokoval referendum o nezávislosti Katalánska

MADRID 8. septembra (WebNoviny.sk) – Španielsky ústavný súd pozastavil platnosť zákona o referende za nezávislosť Katalánska, ktorý v stredu schválil tamojší parlament. Súd rozhodol, že najprv musí zvážiť, či sporný zákon neporušuje ústavu Španielskeho kráľovstva. Katalánski lídri aj napriek verdiktu tvrdia, že sa hlasovanie o nezávislosti uskutoční podľa plánu 1. októbra.

Katalánsky parlament pár hodín po vyhlásení rozhodnutia súdu schválil právny rámec pre prípad, že by výsledky referenda rozhodli v prospech nezávislosti. Bohatý severovýchodný región už má svoju autonómnu právomoc, tamojšia vláda však tvrdí, že úplné odtrhnutie od Španielska má u tamojších obyvateľov podporu.

Centrálna vláda však krok katalánskych lídrov odsúdila a nazvala ho útokom proti španielskemu aj katalánskemu inštitucionálnemu poriadku. „Je to niečo, čo vláda ani súdy nemôžu dovoliť,“ povedal vo štvrtok v televízii španielsky premiér Mariano Rajoy. „Nebude tu žiadne referendum o sebaurčení, pretože by to odobralo od ostatných Španielov právo rozhodnúť o ich budúcnosti,“ dodal. Ako sa tiež vyjadril, všetky miestne rady dostanú varovanie o ich „povinnosti zabrániť alebo ochromiť“ akúkoľvek snahu o uskutočnenie referenda.

Hlavný prokurátor José Manuel Maza sa už skôr na margo referenda vyjadril, že bezpečnostné zložky vyšetrujú aké prípravy, ak nejaké sú, už katalánska vláda uskutočnila. Dodal tiež, že na členov tamojšieho parlamentu, ktorí hlasovali za schválenie zákona o referende a ktorí ho aj podpísali, podá žalobu.