Spanilú jazdu mladíka Sebastiana Kordu na Roland Garros ukončil jeho idol Rafael Nadal

Rafael Nadal ani vo štvrtom zápase na tohtoročnom Roland Garros nenašiel súpera, ktorý by mu vzal set. Španielsky kráľ antuky ukončil spanilú jazdu Američana Sebastiana Kordu a za 1:56 h ho jasne prevýšil 6:1, 6:1, 6:2.

Nadal predviedol profesorský výkon, keď čakal na chyby súpera a sám zbytočne nekazil.

Bez víťazstva a zápasu na antuke

Korda využil iba jednu zo šiestich brejkových príležitostí a urobil až 48 nevynútených chýb popri 21 víťazných úderoch. Nadalovi stačila bilancia 15 winnerov a 20 chýb.

Španielsky ľavák stále bez zaváhania pokračuje na ceste k zisku trinásteho titulu z Roland Garros a celkovo dvadsiateho z grandslamových turnajov. Jeho najbližším súperom bude víťaz zápasu Alexander Zverev (Nem.-6) – Jannik Sinner (Tal.).

V úvode tretieho setu 20-ročný Korda po obhájenom brejku viedol 2:0, ale od tej chvíle už neuhral ani gem.

Syn niekdajšieho skvelého českého tenistu Petra Kordu pred Roland Garros nemal na konte ani jedno víťazstvo na hlavnom okruhu ATP /bilancia 0:3/ a ani jeden zápas na antuke. Napriek tomu v Paríži dokráčal až do osemfinále.

Nadal predpovedal Kordovi budúcnosť

Spolu s kvalifikáciou vyhral šesť zápasov a stal sa vôbec prvým kvalifikantom medzi najlepšími šestnástimi hráčmi od roku 2011. Po svojom postupe do 4. kola vyjadril radosť z toho, že si zahrá proti Nadalovi.

„Pomenoval som po ňom svoju mačku, čo je asi dostatočný dôkaz toho, ako sa dívam na tohto hráča. Je to môj detský idol,“ vyjadril sa Korda ešte pred vzájomným zápasom.

„Hrá skvele a má pred sebou žiarivú budúcnosť. A že som bol jeho idolom? Znamená to, že moje zápasy vysielajú v televízii už poriadne dlho. Je to asi to isté, ako som ja kedysi obdivoval Agassiho či Samprasa,“ revanšoval sa Nadal.