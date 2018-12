Spartak definitívne opúšťajú Tóth a Greššák, očakáva sa odchod aj ďalších hráčov z kádra Trnavy

TRNAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalový stopér Martin Tóth a defenzívny záložník Lukáš Greššák prestupujú z tímu FC Spartak Trnava do poľského Zaglebie Sosnowiec. Za ‚andelov‘ odohrali obidvaja Slováci viac než sto ligových zápasov.

Informácie potvrdil pre Trnavský hlas nový generálny manažér ‚červeno-čiernych‘ Marián Černý, ktorý vyjadril obom hráčom vďaku za odvedené služby v prospech trnavského futbalu.

Musia skresať výdavky pre nižší rozpočet

Trnavu opustí okrem nich aj Marek Bakoš, ktorý sa vracia z polročného hosťovania ku svojmu kmeňovému zamestnávateľovi Viktorii Plzeň. Na hosťovaní do konca sezóny sú v Spartaku aj Jakub Rada (Mladá Boleslav), Patryk Malecki (Wisla Krakov) a Jiří Kulhánek (AC Sparta Praha), ktorých ďalšie kroky sú zatiaľ neisté. Erik Jirka by sa podľa posledných informácií mal sťahovať do Crvenej zvezdy Belehrad.

„Hráči odviedli počas sezóny veľké penzum roboty a zviditeľnili sa v Európe. Mal som šťastie, že som náš klub spolu s ďalšími spolupracovníkmi zastupoval na európskej scéne a stretával sa s funkcionármi iných oddielov. Všade, kam sme prišli, sme mali rešpekt a boli sme braní za kvalitného protivníka. Hráči sa ukázali na ihrisku, je o nich záujem, prajem im, aby si našli dobrý angažmán teraz, keď ich meno má v Európe kredit. Deklarované bolo, že každý člen tímu si môže nájsť nový angažmán. Musíme skresať výdavky, budeme totiž pracovať s nižším rozpočtom, avšak myslím si, že dostatočným na to, aby sme hrali dôstojnú úlohu v lige,“ povedal Černý pre trnavskyhlas.sk.

Do prípravy vytiahnu viacerých odchovancov

Spartak povedie v jarnej časti po odchode trénera Radoslava Látala jeho asistent Michal Ščasný. V riešení je stále pozícia jeho asistenta. Hráčsky káder majú doplniť odchovanci klubu.

„Chceme čerpať z kategórie U19, ktorá v tejto sezóne poslednýkrát hrá mládežnícku súťaž. Máme momentálne v doraste množstvo šikovných futbalistov. Do prípravy vytiahneme viacerých odchovancov. V januári by mali začať trénovať s prvým tímom Gergely Tumma, Alexander Horvát, Leonard Bencz, Ivan Mesík a Kristián Mihálek. V tíme máme aj šikovného Brazílčana, ktorý by sa mohol tiež zapojiť, rovnako ako aj brat Erika Jirku Lukáš,“ priblížil Černý.