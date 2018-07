Spartak ide do odvety predkola LM s pokorou, favorit z Varšavy musí zmazať dvojgólové manko

TRNAVA 30. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový šampión FC Spartak Trnava stojí pred veľkou príležitosťou preniknúť do ďalšej fázy Ligy majstrov 2018/2019.

V minulotýždňovom dueli 2. predkola triumfoval na ihrisku Legie Varšava (2:0) a v utorňajšej odvete pred vlastnými fanúšikmi „andeli“ túžia spečatiť postup na úkor poľského protivníka. Zápas na Štadióne Antona Malatinského pod taktovkou Izraelčana Roia Reinshreibera má výkop o 20.30 h SELČ.

Súpera zaskočili aktívnou hrou

„Myslím si, že výsledok z Varšavy nečakal nikto, ani na Slovensku či v Poľsku. Legia bola veľký favorit. Od začiatku sme však súpera zaskočili aktívnou hrou. Boli sme vyššie a napádali, z čoho vznikali šance na rýchle protiútoky. Víťazstvo je zaslúžené. Vypracovali sme si viac stopercentných príležitostí. Skóre mohlo byť aj vyššie,“ uviedol na webe Spartaka stredopoliar Erik Grendel, ktorý do Trnavy zamieril pred touto sezónou z poľského Górnika Zabrze.

Grendel strelil na Lazienkowskej ulici vo Varšave víťazný gól, stal sa tak v poradí 47. strelcom trnavského mužstva na kontinentálnej pohárovej scéne. Najviac gólov za Spartak v pohárovej Európe v minulosti zaznamenali Jozef Adamec (11) a Erik Sabo (9). „V Poľsku som pôsobil tri a pol roka. Chcel som ukázať, že futbal viem hrať, keďže už o moje služby nebol záujem. Dopredu nemôžeme ale nič oslavovať. Odveta bude možno ešte náročnejšia. Treba do nej ísť s pokorou. Strelený gól by zvýšil naše šance na postup,“ doplnil Grendel. Trnavský klub sa v minulosti na európskej pohárovej scéne stretol iba s jedným poľským súperom – v skupinovej fáze Pohára Intertoto 1974 uhral dve remízy s Wislou Krakov (0:0 doma, 2:2 vonku).

Triumfy oboch tímov v generálke

Spartak sa na Legiu naladil sobotňajším ligovým triumfom nad FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble (1:0). „Samozrejme, tri body berieme všetkými desiatimi. Výkon určite nebol dobrý. Pred zápasom sme riešili problémy so zraneniami – Egho, vypadol aj Greššák. Priznám sa, že niektorých hráčov som šetril. Bolo trochu zložité dostať hráčov po Lige majstrov späť na zem. Z kulisy vo Varšave sa vrátili domov do Trnavy. V hlavách už majú utorkovú odvetu. Nikto sa nechcel zraniť, tie myšlienky tam sú. Nabádali sme ich k tomu, aby sme to zvládli. Prvé dejstvo nebolo vôbec dobré. Viazla nám kombinácia, rozohrávka, všetko dlho trvalo. Zabudnime však na to a tešme sa na utorok. Poďme si to užiť,“ podotkol trnavský kormidelník Radoslav Látal.

Aj Legia víťazne zvládla generálku na odvetu 2. predkola LM v Trnave, keď v Kielcach prekonala domácu Koronu 2:1. „Hráči v ťažkej chvíli dokázali zdvihnúť hlavy a ukázali sme, že sme majstri Poľska. Tento zápas bol akousi prípravou na utorňajší veľmi dôležitý duel na Slovensku. Preto sme aj šetrili niekoľkých hráčov,“ vyhlásil pre oficiálny klubový web tréner Legie Dean Klafurič. „Vedeli sme, v akej pozícii sa nachádzame, a tak nás toto víťazstvo veľmi teší. Teraz pôjdeme pozitívne naladení na Slovensko, kde chceme bojovať za naše sny,“ nadviazal poľský reprezentant Krzysztof Maczyňski. „Tento triumf nás napĺňa optimizmom, zvlášť spôsob, akým sme hrali v druhom polčase. Či Legia postúpi do 3. predkola LM? Jasné, že áno,“ sebavedomo vyhlásil guinejský ofenzívny hráč José Kanté.

Trnavčania hrali lepšie takticky

V tíme Legie v minulosti pôsobili viacerí slovenskí futbalisti. Jeden z nich, Ondrej Duda, sa domnieva, že Trnavčania vo Varšave zahrali lepšie po taktickej stránke. „Pozeral som zápas Legie, naďalej jej fandím, ale na konci som bol smutný. Neviem, aká je teraz situácia v tíme, ale forma hráčov nebola dobrá. Najviac ma prekvapilo to, koľko miesta mali hráči Spartaka Trnava v strede poľa, zahrali lepšie takticky. Keď som ešte hrával za Legiu, v stredovej zóne sme mali vždy prevahu, pretože kľúčové bolo pritlačiť súpera. V zápase so Spartakom som na strane varšavského tímu nič také nevidel. Legia má zvyčajne problémy v začiatkoch sezón, rovnaké to bolo za mojich čias, preto nechcem chlapcov kritizovať. Nie je to zlé mužstvo, je v ňom niekoľko dobrých hráčov, ale tento tím ešte nie je dobre organizovaný,“ myslí si 23-ročný hráč nemeckej Herthy Berlín, ktorý v Legii hrával v rokoch 2014-2016.

Legia hrala v LM proti slovenskému tímu aj v ročníku 2016/2017. V 3. predkole vtedy prešla cez AS Trenčín po výsledkoch 1:0 vonku a 0:0 doma. V spomenutej edícii napokon postúpila až do skupinovej fázy, kde dokonca remizovala s neskorším šampiónom Realom Madrid (3:3). Poľský klub má na konte aj dve konfrontácie so Slovanom Bratislava v predkole Európskeho pohára majstrov 1956/1957, v tom čase ešte pod značkou CWKS Varšava. Ďalej vtedy išli „belasí“, ktorí na Tehelnom poli triumfovali 4:0 a v odvete podľahli protivníkovi 0:2.

Rizikový zápas

Úspešnejší z tejto konfrontácie sa v 3. predkole LM stretne s lepším z dua Crvena zvezda Belehrad – FK Suduva Marijampolé (prvý zápas 3:0, pozn.). Zdolaný sa stretne v 3. predkole EL s víťazom súboja F91 Dudelange – KF Drita.

Utorňajší duel v „malom Ríme“ má prívlastok rizikový. V centre Trnavy bude od 15.00 h až do polnoci platiť zákaz predaja a pitia alkoholických nápojov. Týka sa to predajní potravín, reštaurácií, krčiem a iných verejne prístupných miest na devätnástich uliciach a dvoch námestiach vrátane Trojičného námestia. Zákaz platí len na alkoholické nápoje, ktoré majú obsah alkoholu nad 4,1 objemového percenta, desaťstupňové pivo do tejto kategórie nespadá. Na Štadióne Antona Malatinského sa očakáva „plný dom„. Vedenie Spartaka sa na poslednú chvíľu po stretnutí bezpečnostných zložiek napokon rozhodlo sprístupniť ešte ďalšie tri sektory a k dispozícii tak bude ešte približne 1000 vstupeniek.