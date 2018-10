Spartak Moskva má s Hudáčkom dobrý úvod do sezóny, slovenského brankára teší obetavosť hráčov

MOSKVA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Klub Spartak Moskva v bránke so slovenským reprezentantom Júliusom Hudáčkom má za sebou celkom vydarený úvod novej sezóny v Kontinentálnej hokejovej lige.

Po jedenástich dueloch má síce na svojom konte dvanásť bodov, pritom odohral súboje s lídrom celej súťaže Jekaterinburgom či favorizovanými tímami CSKA Moskva a SKA Petrohrad. V tabuľke Západnej konferencie je Spartak aktuálne siedmy.

„Sme v zóne postupu do play-off, takže začiatok nebol zlý. Zatiaľ však nedokážeme zdolávať elitné tímy. Dobré zápasy sme odohrali proti SKA, CSKA aj Avtomobilistu, no všetky sme prehrali,“ cituje slovenského gólmana portál Izvestija.

„Pred sebou ešte máme veľa zápasov, chceme z nich vyťažiť čo najviac bodov. V nedávnom zápase proti CSKA sa mi páčilo, že spoluhráči zblokovali až 24 striel súpera. Podobné to bolo aj v súboji na ľade Slovana. A to nám dodáva sebadôveru,“ dodal Július Hudáček. V tejto sezóne slovenský gólman zasiahol do ôsmich z jedenástich zápasov svojho tímu, zaznamenal úspešnosť zásahov 93,5 percenta a inkasoval priemerne 1,61 gólu na zápas.