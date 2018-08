Spartak Trnava si chce proti Olimpiji Ľubľana napraviť chuť, v play-off Európskej ligy taktiku nezmenia

ĽUBĽANA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti slovenského šampióna FC Spartak Trnava nastúpia vo štvrtok v úvodnom zápase play-off Európskej ligy 2018/2019 na ihrisku slovinského tímu NK Olimpija Ľubľana.

Zápas na štadióne Stožice má výkop o 20.30 h SELČ a píska ho Angličan Craig Pawson. Odvetný duel na Štadióne Antona Malatinského sa hrá na budúci štvrtok.

V play-off nenájdete slabého súpera

Mužstvu trénera Radoslava Látala sa v 3. predkole Ligy majstrov nepodarilo preniknúť ďalej cez srbskú Crvenu zvezdu Belehrad (predtým vyradili Legiu Varšava aj Zrinjski Mostar, pozn.). Proti slovinskému protivníkovi si však chce napraviť chuť a premiérovo v novodobej histórii sa predstaviť v skupinovej fáze kontinentálneho pohára číslo dva.

Trnava už v minulosti dvakrát účinkovala v play-off EL, avšak v sezónach 2011/2012 a 2014/2015 neuspela v konfrontáciách proti ruskému Lokomotivu Moskva, resp. švajčiarskemu FC Zürich. Generálny manažér „andelov“ Pavel Hoftych dúfa, že proti Olimpiji sa to Trnavčanom konečne podarí.

„V play-off Európskej ligy nenájdete slabého súpera, čo je zároveň dobrá vizitka pre náš klub, že sme sa tam prepracovali. Rozdáme si boj o postup s Olimpijou Ľubľana, ktorá v ostatnom čase dosahuje výborné výsledky, aj keď v nedeľu prehrala v derby s Mariborom (0:3, pozn.). Je to majster slovinskej ligy,“ poznamenal 51-ročný rodák z Ústí nad Labem pre web trnavskyhlas.sk.

Hoftych v minulosti v Trnave pôsobil aj ako tréner. Bolo to v období rokov 2011-2012. Trnavský funkcionár prezradil, že v prípade, ak Spartak postúpi do skupinovej časti EL, dôjde k posilneniu hráčskeho kádra.

„Ak sa nám podarí postúpiť, určite nadviažeme na rokovania o posilnení kádra, ktoré sme už medzitým rozbehli. Nepôjde však o razantné zmeny, pretože, ak si tento tím ´vykope´ účasť v skupinovej fáze EL, mal by dostať aj tú odmenu, že si súťaž zahrá. Posilnenie musí mať hlavu aj pätu. Bavíme sa o jednom až dvoch hráčoch,“ doplnil niekdajší kormidelník Zlína či českých reprezentačných tímov do 19 a 20 rokov.

Marvin Egho bude chýbať

Trnavčanom už proti Olimpiji nepomôže rakúsky útočník Marvin Egho, ktorý odchádza do dánskeho klubu Randers FC. „Marvin mal v zmluve výstupnú klauzulu, čo bola svojho času podmienka jeho príchodu do Spartaka. Už v júni dostal ponuku z dánskej ligy. Dohodli sme sa však s hráčom aj s vedením dánskeho klubu, že nám pomôže prejsť aspoň do tretieho predkola pohárových súťaží a potom mu umožníme prestup a nebudeme ho blokovať. Teraz je to tak postavené, že ak sa nám podarí postúpiť cez Ľubľanu do skupinovej fázy, určite budeme chcieť do kádra priviesť ešte jedného útočníka. Meno zatiaľ konkretizovať nebudem,“ podotkol Hoftych.

Trnavčania na európskej pohárovej scéne na ihriskách súperov neprehrali ostatných šesť zápasov. Túto vydarenú sériu by radi potiahli aj na ihrisku úradujúceho slovinského majstra.

„Hráme o veľa. Porcia zápasov je poriadna, ale nič iné nám nezostáva, iba sa pobiť. Chceme sa dostať do skupiny, motivácia je veľká,“ podotkol na klubovom webe brankár Spartaka Dobrivoj Rusov.

Spôsob hry meniť nebudeme

Tréner Spartaka sa v Ľubľane bude musieť vyrovnať s absenciou vykartovaného kapitána Borisa Godála. V stopérskej dvojici by tak vedľa Martina Tótha mal nastúpiť Ivan Hladík.

„Súper nemá o nič menšiu kvalitu ako Legia a Crvena zvezda. V porovnaní s nimi hrá asi najviac ofenzívne. Niekedy až na riziko, vpredu sú však skutočne dobrí, sú schopní nastrieľať aj tri-štyri góly za zápas. Máme ich naštudovaných, bude záležať na tom, ako sa vysporiadame s ich útočnou silou. Spôsob hry meniť nebudeme, budeme vychádzať z kompaktnosti a pracovitosti nášho mužstva. Na to všetko stavíme, pokúsime sa zároveň využiť okienka v súperovej obrane a streliť aspoň gól. Na psychiku to bude asi najťažší zápas. Vieme, ako sme blízko k skupinovej fáze. Hráči to určite majú v hlavách. Prvý pokus nám nevyšiel, ale máme druhý a pôjdeme sa o to popasovať,“ povedal Látal pre portál trnavskyhlas.sk.

Spoľahnúť sa môžu aj na hlasivky fanúšikov

Olimpija natrafí na slovenského protivníka už tretíkrát – v 2. predkole EL 2013/2014 nestačila na MŠK Žilina (3:1 doma, 0:2 vonku), v rovnakej fáze LM 2016/2017 neuspela proti AS Trenčín (3:4 doma, 3:2 vonku). Trnava proti tímu zo Slovinska ešte nehrala.

Jej hráči sa v Ľubľane budú môcť spoľahnúť aj na hlasivky svojich fanúšikov. Funkcionári Spartaka, rovnako ako v prípade predchádzajúcich duelov, zorganizovali autobusový zájazd, pričom prvých 1000 priaznivcov Spartaka dostane vstupenku zdarma.

Ani jeden z tímov sa na štvrtkový duel vo svojej ligovej súťaži nenaladil víťazne – Trnava remizovala v Nitre (0:0) a Olimpija doma prehrala s NK Maribor (0:3). „Možno je dobré, že prišla takáto facka. Videli sme zápasy Trnavy proti Crvenej zvezde. Hrá dobre, agresívne a spolieha sa na protiútoky. Na krídlach má veľmi rýchlych hráčov, podobne ako Maribor,“ poznamenal podľa webu rtvslo.si kouč Olimpije Aleksandar Linta.