Spartak Trnava je jesenným majstrom, zmena systému Fortuna ligy priniesla atraktivitu

BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) – Nedeľňajším podvečerným stretnutím MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava (0:1) sa definitívne naplnil jesenný scenár 25. ročníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. V rámci 19 kôl sa odohralo všetkých 114 plánovaných stretnutí, na jar sa bude pokračovať s čistým štítom.

V dvanásťčlennej konkurencii v sezóne 2017/2018 prezimuje na čele tabuľky FC Spartak Trnava so 43 bodmi a deväťbodovým náskokom pred úradujúcim majstrom MŠK Žilina i tretím v priebežnej klasifikácii ŠK Slovan Bratislava,“ belasí“ sú pri rovnosti 34 bodov a skóre +12 na bronzovom stupienku len zásluhou nižšieho počtu strelených gólov.

O jesennom primáte rozhodli zverenci 34-ročného trnavského trénera Nestora El Maestra v predstihu 5. decembra tesným víťazstvom 1:0 nad „domácim“ FC Nitra v dohrávanom dueli 18. kola: hralo sa v Trenčíne pri návšteve 106 divákov, čo je negatívny rekord a historické minimum priaznivcov v najvyššej slovenskej súťaži.

Trnava začala sezónu štyrmi víťazstvami

Zisk 43 bodov pre lídra z Trnavy (bilancia: 14-1-4, skóre 29:15) je veľmi dobrým vysvedčením pre „andelov“. Hráči Spartaka dosiahli najviac víťazstiev (14) a po Nitre inkasovali najmenej gólov (15). Trnava začala jesennú časť štyrmi víťazstvami, potom síce prišli dve prehry (doma proti Slovanu 1:2 a v Žiline 1:3), nasledoval však plný bodový zisk Spartaka v ôsmich stretnutiach.

Hoci „červeno-čierni“ potom doma remizovali s Ružomberkom (1:1) a opätovne neuspeli s najväčšími rivalmi – na pôde Slovana (0:1) a doma so Žilinou (0:3), zvládnutý záver a dve tesné víťazstvá 1:0 v spomenutom súboji proti Nitre a v sobotňajšej jesennej derniére proti Prešovu znamenajú veľmi dobrý základ pre jarné pokračovanie. Len na pripomenutie, trnavský Spartak si naposledy vybojoval ligový titul ešte v sezóne 1972/1973 v ére bývalého Československa, teda pred 44 rokmi.

„Po jeseni vedieme ligu s deväťbodovým náskokom. Verím, že sme umlčali pochybovačov, ktorí nám neverili pred začiatkom tejto sezóny,“ uviedol kapitán trnavského mužstva Lukáš Greššák. Prvenstvo obhajujúci MŠK Žilina ako aj úradujúci vicemajster ŠK Slovan Bratislava sa však nebudú chcieť uspokojiť iba s ďalšími „medailovými“ priečkami.

Rozdelenie tabuľky na prvú a druhú šestku

Počet dvanástich účastníkov v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži síce zostal zachovaný, ale netradičný systém 33 odohraných kôl (tri razy každý s každým a zvýhodnenie tímov, umiestnených na 1. – 6. mieste /vzhľadom na nepárny celkový počet stretnutí mali výhodu jedného zápasu doma navyše v sumáre oproti ostatným účastníkom, pozn./), ktorý sa „použil“ desaťkrát – premiérovo v ročníku 2007/2008 – sa v tejto sezóne 2017/2018 zmenil.

Členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu v marci na návrh Únie ligových klubov ako riadiacej organizácie Fortuna ligy a súhlasnom stanovisku klubov FL schválili nový model najvyššej slovenskej súťaže. Tucet účastníkov odohrá najprv 22-kolovú základnú časť, v ktorej sa každý stretne s každým raz doma a raz vonku. Následne sa súťaž rozdelí na dve šesťčlenné polovice.

Prvá bude bojovať o majstrovský titul, druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku, čo znamená desať zápasov, dovedna teda každé mužstvo absolvuje 32 stretnutí. Všetky body získané v základnej časti si tímy prenesú aj do nadstavby. Nový model premiérovo prinesie do ligy divácky atraktívne baráže.

Posledný klub v konečnej tabuľke z najvyššej slovenskej súťaže automaticky zostúpi, mužstvo na predposlednom 11. mieste bude o zotrvanie medzi elitou bojovať v dvojzápasovej baráži (doma, vonku) s druhým tímom II. ligy, ak tento klub splní všetky licenčné kritériá pre pôsobenie v najvyššej súťaži.

Zmena systému priniesla atraktivitu

Spomenutá zmena systému Fortuna ligy priniesla v sebe atraktivitu, minimálne v boji tímov o prvú šestku po základnej 22-kolovej fáze. Účasť v „nadstavbe“ má momentálne zabezpečenú iba aktuálny líder tabuľky z Trnavy.

Za druhou Žilinou a tretím Slovanom (po 34 bodov) je iba s dvojbodovým odstupom FC DAC 1904 Dunajská Streda, piaty MFK Ružomberok (31 b.) má len trojbodové manko. Na šiestej priečke, ktorá je ako posledná postupová do nadstavbovej časti, figuruje AS Trenčín s 29 bodmi.

„Každá spoločnosť musí mať svoje ciele. V novej sezóne sa po 22. kole rozdelí tabuľka na prvú a druhú šestku. Nechceme vyhlasovať, že sa dostaneme do tej vrchnej, bolo by to trúfalé. Chceme však zabojovať,“ povedal pre agentúru SITA pred štartom tejto ligovej sezóny 2017/2018 generálny manažér FC Nitra Jozef Petráni a doplnil: „Nitra chce byť oživením najvyššej slovenskej súťaže a mužstvom, ktoré bude vnímané futbalovou verejnosťou pozitívne.“

Klubu spod Zobora sa to podarilo. Nitra po 8. kole dokonca viedla tabuľku Fortuna ligy, na jeseň inkasovala predovšetkým zásluhou výborného brankára Lukáša Hrošša najmenej gólov zo všetkých mužstiev (12) a do dolnej „šestky“ tabuľky – na priebežné 7. miesto s 28 bodmi klesla až po sobotňajšej prehre v 19. kole na trávniku v Podbrezovej (0:1) a víťazstve Trenčína nad Žilinou (5:2). O prvú polovicu tabuľky po základnej časti ešte môže zabojovať aj FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, ôsme mužstvo poradia (25 bodov). Deviata pozícia patrí MFK Zemplín Michalovce s 20 bodmi.

Na jeseň padlo 312 gólov

V nelichotivej situácii sa po jesennej časti Fortuna ligy nachádzajú tri kluby, ktoré sú najviac ohrozené zostupom o súťaž nižšie. FK Železiarne Podbrezová je na 10. priečke so 14 bodmi, predposledný 1. FC Tatran Prešov, hrajúci „domáce“ duely v Poprade, získal o jeden bod menej. Na dne tabuľky sa usadil FK Senica.

Klub zo Záhoria sa príchodom skúseného trénera Ladislava Hudeca od 8. kola pozviechal, v ostatných šiestich vystúpeniach podľahol iba raz (bilancia 2 – 3 – 1) a hoci prezimuje s 11 bodmi na poslednom 12: mieste, znamenajúcom zostup do II. ligy, stále má reálnu šancu na záchranu v najvyššej slovenskej súťaži.

V jesennej časti Fortuna ligy padlo v 114 stretnutiach dovedna 312 gólov (domáci strelili 173, hostia 139), čo dáva priemer 2,74 gólu na jeden zápas. Najviac sa strelci presadili v 6. kole (spolu 25 presných zásahov), najmenej v 16. kole (len „chudobných“ 8 gólov).

Najlepším kanonierom je zatiaľ holandský útočník AS Trenčín Rangelo Maria Janga so 14 gólmi, nasleduje český zakončovateľ ŠK Slovan Bratislava Jakub Mareš – ten skóroval dvanásťkrát. Tretí so zhodným nástrelom 9 gólov sú útočník MŠK Žilina Samuel Mráz a krídelník Róbert Gešnábel z FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, osem presných zásahov majú na konte Erik Pačinda (FC DAC 1904 Dunajská Streda) a Filip Hološko (ŠK Slovan Bratislava).

Prvé kolo jarnej časti fortunaligovej sezóny (celkovo 20. kolo v poradí) je naplánované na sobotu 17. februára 2018.

Fortuna liga 2017/2018 – 19. kolo

Sobota 9. decembra

FC Spartak Trnava – 1. FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)

FK Železiarne Podbrezová – FC Nitra 1:0 (1:0)

FK Senica – MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:0)

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:3 (2:0)

AS Trenčín – MŠK Žilina 5:2 (3:1)

Nedeľa 10. decembra

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)

Tabuľka po jesennej časti Fortuna ligy 2017/2018

1. FC Spartak Trnava 19 14 1 4 29:15 43

2. MŠK Žilina 19 11 1 7 40:28 34

3. ŠK Slovan Bratislava 19 9 7 3 37:25 34

4. FC DAC 1904 Dunajská Streda 19 8 8 3 25:20 32

5. MFK Ružomberok 19 8 7 4 31:19 31

6. AS Trenčín 19 8 5 6 47:30 29

7. FC Nitra 19 7 7 5 18:12 28

8. FC Zlaté Moravce-Vráble 19 7 4 8 26:26 25

9. MFK Zemplín Michalovce 19 5 5 9 16:22 20

10. FK Železiarne Podbrezová 19 4 2 13 14:36 14

11. 1. FC Tatran Prešov 19 3 4 12 13:40 13

12. FK Senica 19 2 5 12 16:39 11