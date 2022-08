Spartak Trnava môže vyzvať aj Slaviu Prahu, možného súpera v Európe spoznala aj Dunajská Streda

Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava neprejde v kvalifikácii Európskej ligy 2022/2023 cez grécky Olympiakos Pireus, v play-off Európskej konferenčnej ligy vyzve tím HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny alebo kazašský Tobol Kostanaj. Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Trnava môže vyzvať Prahu

„Belasí“ by si v majstrovskej vetve EKL zmerali sily so súperom, ktorý postúpi z 3. kvalifikačného kola tejto súťaže. Prvý duel by bratislavský tím absolvoval u súpera 18. augusta, odvetu o týždeň neskôr by odohral doma.

FC Spartak Trnava v prípade postupu cez poľského vicemajstra RKS Raków Čenstochová (4. a 11. augusta) vyzve postupujúci tím z dvojice SK Slavia Praha (ČR) – Panathinaikos Atény (Gréc.). Súčasťou kádra českého družstva sú aj dvaja slovenskí reprezentanti – stredopoliar Jakub Hromada a útočník Ivan Schranz. Trnava by prvý duel absolvovala doma, odvetu v Prahe.

Možní súperi Dunajskej Stredy

Ak FC DAC 1904 Dunajská Streda prejde v EKL v 3. kvalifikačnom kole cez rumunský FCSB (v minulosti Steaua Bukurešť, pozn.), o základnú skupinu bude bojovať so súperom z Nórska alebo Írska.

Žreb „tímu zo Žitného ostrova“ prisúdil postupujúceho z dvojice Viking FK – Sligo Rovers. Dunajskostredčania by začínali 18. augusta doma a odvetu by absolvovali v nórskom Stavangeri alebo v západoírskom Sligu.