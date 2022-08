Spartak Trnava podľahol doma poľskému Rakówu Čenstochová, dva góly inkasoval v prvom polčase

Futbalisti FC Spartak Trnava vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2022/202 podľahli na domácej pôde poľskému vicemajstrovi RKS Raków Čenstochová 0:2 a pred budúcotýždňovým odvetným zápasom sú v náročnej situácii.

Oba góly hostí strelil španielsky stredopoliar Ivan López ešte v prvom polčase, ten druhý z pokutového kopu. Odveta je na programe vo štvrtok 11. augusta v Poľsku (18.00 h).

Strelecké pokusy

López poslal Raków do vedenia v 30. minúte, keď využil zmätok v obrane Trnavčanov a s ľahkosťou prekonal Dominika Takáča. V závere prvého polčasu Martin Bukata fauloval v šestnástke hosťujúceho Wdowiaka a chorvátsky rozhodca Igor Pajac odpískal penaltu v prospech Rakówa.

López nedal Takáčovi šancu a zvýšil náskok poľského tímu na 2:0. Spartak mal celkovo 15 streleckých pokusov oproti deviatim súperovým, ale iba dva smerovali na brankára Čenstochovej.

„Podľa mňa sme si postrážili omnoho ťažšie veci a dostali sme góly z ľahších vecí, čo je škoda. Zápas sme začali aktívne, tlačili sme sa na ich polovicu. Oni potom prevzali iniciatívu, ale góly dali z takých momentov, že to nebolo po ich tlaku. Prvý gól bol taký hraničný, vystupovali sme do ofsajdu a ten druhý bol veľmi lacný do outovom vhadzovaní a po penalte. V druhom polčase sme prevzali iniciatívnu, ale nemali sme dostatočnú kvalitu, aby sme sa presadili. Mali sme veľa centrov, situácií v šestnástke a odrazených lôpt, ale nedokázali sme to tam dotlačiť,“ zhodnotil duel tréner Spartaka Michal Gašparík pre RTVS.

Chýbalo trochu šťastia

„Je to frustrujúce inkasovať v každom zápase gól takmer z každej strely. Chýbalo nám trochu šťastia. Súperi ukázali kvalitu, dvakrát sa dostali do šance a stačilo im to na víťazstvo. Vedeli sme, že majú kvalitu. Každý z hráčov je nebezpečný a môže urobiť čokoľvek. Teraz sa musíme sústrediť na ligu a potom niečo vymyslieť. Budeme musieť všetko vrhnúť do útoku, aj keď s rozumom. Musíme streliť kontaktný gól a potom sa môže stať všeličo,“ uviedol pre RTVS brankár Trnavy Dominik Takáč.

Poľského súpera mali Trnavčania aj v sezóne 2018/2019, v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov vyradili Legiu Varšava. Ak Spartak prejde cez Raków, v play-off EKL vyzve postupujúci tím z dvojice SK Slavia Praha (ČR) – Panathinaikos Atény (Gréc.).

Súčasťou kádra českého družstva sú aj dvaja slovenskí reprezentanti – stredopoliar Jakub Hromada a útočník Ivan Schranz. Trnava by prvý duel absolvovala doma, odvetu v Prahe.