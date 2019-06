Spartak Trnava, „Ruža“ aj Dunajská Streda už poznajú mená súperov pre 2. predkolo Európskej ligy

NYON 19. júna (WebNoviny.sk) – Víťaz uplynulej edície slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup FC Spartak Trnava v prípade postupu do 2. predkola Európskej ligy 2019/2020 nastúpi proti bulharskému Lokomotivu Plovdiv.

„Andeli“ však musia najprv zvládnuť úvodnú prekážku v podobe bosnianskeho klubu Radnik Bijeljina. Rozhodol o tom stredajší poludňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

„Ruža“ na Cypre alebo v Moldavsku

Druhý tím minulosezónnej fortunaligovej tabuľky FC DAC 1904 Dunajská Streda môže v 2. predkole vyzvať grécky klub FC Atromitos. Futbalisti zo Žitného ostrova budú v prvom predkole čeliť poľskej Cracovii Krakov.

V prípade, že „bronzové“ mužstvo uplynulého ligového ročníka MFK Ružomberok v úvodnom predkole EL prejde cez bulharský tím Levski Sofia, v ďalšej fáze ho čaká buď cyperský AEK Larnaka alebo moldavský CS Petrocub Hincesti.

V druhom predkole možno aj „belasí“

V druhom predkole EL sa môžu objaviť aj hráči Slovana Bratislava. V prípade neúspechu v 1. predkole Ligy majstrov proti čiernohorskej Sutjeske Nikšič sa presunú do majstrovskej vetvy EL, v ktorej by ich v 2. predkole čakal zdolaný z dvojice The New Saints (Wal.)/víťaz kvalifikačného kola LM.

Proti waleskému mužstvu „belasí“ nastúpili aj v sezóne 2014/2015, keď ho v 2. predkole LM vyradili po výsledkoch 1:0 doma a 2:0 vonku. Prvé predkolo EL odštartuje 11. júla, odvety budú na programe o týždeň neskôr 18. júla. Úvodné stretnutia druhého predkola sú naplánované na 25. júla, odvety sa uskutočnia 1. augusta.