Foto: Spartak Trnava si play-off o Ligu majstrov nezahrá, Crvena zvezda otočila odvetu z 0:1 na 2:1

TRNAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti Spartaka Trnava nepostúpili do play-off Ligy majstrov 2018/2019.

Mužstvu aktuálneho slovenského šampióna dala definitívu utorňajšia odveta 3. predkola proti Crvenej zvezde Belehrad, ktorej doma na zaplnenom Štadióne Antona Malatinského podľahlo 1:2 po predĺžení. V riadnom hracom čase po 90 minútach sa zápas skončil rovnako ako minulý týždeň v srbskej metropole – nerozhodne 1:1.

„Andeli“ sa po vypadnutí v LM presunú do Európskej ligy. V play-off kontinentálneho pohára číslo dva nastúpia proti slovinskej Olimpiji Ľubľana alebo fínskemu klubu HJK Helsinki. Ich súper bude definitívne známy až po štvrtkovej odvete 3. predkola EL, prvý duel vyhrali Slovinci 3:0.

Už úvodné minúty ponúkli dva gólové momenty. V 6. min A. Kadlec vyviezol loptu z obrany a po narážačke s Čonkom posadil presnú loptu na hlavu Bakoša – 1:0. Hostia odpovedali prakticky hneď po rozohrávke, z pravej strany odcentroval Stojiljkovič a Ben Nabouhane taktiež hlavičkou zblízka prekonal Chudého.

V 22. min to z dobrej pozície skúsil Grendel, defenzíva Crvenej zvezdy zblokovala túto strelu na roh. Zakrátko na druhej strane Radonjičov pokus z uhla neprekvapil brankára Trnavy.

Spartak vstúpil do druhého dejstva aktívnejšie, v ofenzíve sa mu darilo kombinačne. Mal k dispozícii aj niekoľko štandardiek, ale dlho si neutvoril vyloženú šancu a hrozil iba z centrov. V 68. min však hostia Trnave nepríjemne podkúrili a po strele Radonjiča a následnej skrumáži v „päťke“ všetko zažehnal až odkop jedného zo stopérov.

V 82. min sa predral do čistej šance Bakoš, napálil však iba do Borjana, a tak prišlo na rad predĺženie. V ňom rozhodol o postupe belehradského tímu po rýchlej kontre v 98. min Radonjič. Na víťazstve CZ Belehrad nič nezmenil ani pokutový kop v prospech trnavského mužstva, ktorý v 120. min nepremenil kapitán Spartaka Boris Godál – loptu napálil do brvna.

Hlas po zápase

zdroj: RTVS

Michal Ščasný (asistent trénera Trnavy): „Obrovský smútok v nás prevláda. Z Belehradu sme prišli s dobrým výsledkom a aj odvetný zápas sme mali dobre rozohraný. Verili sme, že sa nám podarí postúpiť. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Rozhodli naše chyby. Najmä to, že sme neudržali dlhšie stav 1:0, bola naša obrovská chyba. Kým prvý polčas nebol z našej strany taký kvalitný, v tom druhom sme odviedli fantastickú robotu. Paradoxne, neskôr v predĺžení, sme dostali gól zase po našej chybe. V play-off o Európsku ligu nás čaká ďalší agresívny súper z Balkánu Olimpija Ľubľana, čiže nič jednoduché.“

Boris Godál (obranca a kapitán Trnavy): „Začiatok bol super, dostali sme sa do vedenia. Súper okamžite vyrovnal po našej hlúpej chybe. Dá sa povedať, že sme si

dali vlastný gól. ´Baky´ mal veľkú šancu v druhom polčase, súper využil v predĺžení jedno naše zaváhanie vzadu, nezachytili sme nábeh Radonijča… Ja som mal potom ešte penaltu, ale príliš som to nadvihol. Chalani všetci išli dnes do kŕčov, nemáme si čo vyčítať. Možno to bolo o jednej šanci. Oni dali o gól viac a zaslúžene postupujú. Dúfam, že druhú šancu na postup do Európskej ligy využijeme.“

Marek Bakoš (útočník Trnavy a strelec gólu): „Pri mojej šanci za stavu 1:1 som sa to snažil pretlačiť cez súperovho brankára a smerovať to na bránku. Trafil som to do neho. Je to veľká škoda. Keď príde koniec takého zápasu, človeka to už potom veľmi mrzí. Boli sme kúsok od toho, aby sme zdolali silného súpera, akým je Crvena zvezda. Mali sme ich takpovediac na lopate… V predĺžení im vyšla jedna akcia, po ktorej skórovali a my sme už neodpovedali. Mali sme približne toľko šancí ako náš súper, oni ten druhý gól dali a my nie. Každý z nás šiel na maximum pred týmto fantastickým publikom. Bolo nádherné hrať v tejto atmosfére, pred zápasom som mal až zimomriavky. Škoda, že sa nepodarilo postúpiť. Ľudia by si to zaslúžili.“