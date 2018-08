Spartak Trnava v 3. predkole Ligy majstrov vyzve Crvenu zvezdu Belehrad

TRNAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) – Súperom futbalistov Spartaka Trnava bude definitívne v 3. predkole Ligy majstrov 2018/2019 srbský tím Crvena zvezda Belehrad. Crvena zvezda postúpila do ďalšej fázy cez litovský tím FK Suduva Marijampolé.

V úvodnom stretnutí zvíťazili hráči favorizovaného srbského mužstva 3:0, v odvetnom dueli poistili svoj postup triumfom 2:0. Spartak Trnava vyradil v 2. predkole poľskú Legiu Varšava.

V domácom súboji pred zaplnenými tribúnami Štadióna Antona Malatinského síce Spartak prehral 0:1, ale v súčte s minulotýždňovým triumfom v poľskej metropole 2:0 mu to napokon stačilo na prienik ďo ďalšej fázy.

Liga majstrov 2018/2019

2. predkolo

Majstrovská vetva:

HJK Helsinki (Fín.) – BATE Borisov (Biel.) 1:2 – prvý zápas 0:0, do 3. predkola postúpilo BATE

FK Karabach (Azer.) – FK Kukesi (Alb.) 3:0 – prvý zápas 0:0, do 3. predkola postúpil Karabach, rozhodovali: Kráľovič – Benko, E. Weiss (všetci SR)

FC Midtjylland (Dán.) – FK Astana (Kaz.) 0:0 – prvý zápas 1:2, do 3. predkola postúpila Astana

Malmö FF (Švéd.) – CFR Kluž (Rum.) 1:1 – prvý zápas 1:0, do 3. predkola postúpilo Malmö

FK Suduva Marijampolé (Lit.) – Crvena zvezda Belehrad (Srb.) 0:2 – prvý zápas 0:3, do 3. predkola postúpila Crvena zvezda

FC Videoton Székesfehérvár (Maď.) – Ludogorec Razgrad (Bul.) 1:0 – prvý zápas 0:0, do 3. predkola postúpil Videoton, Tomáš Tujvel (Videoton) presedel celé stretnutie na lavičke náhradníkov

Rosenborg Trondheim (Nór.) – Celtic Glasgow (Škót.) 0:0 – prvý zápas 1:3, do 3. predkola postúpil Celtic

Nemajstrovská vetva:

FC Bazilej (Švaj.) – PAOK Solún (Gréc.) 0:3 – prvý zápas 1:2, do 3. predkola postúpil PAOK

Sturm Graz (Rak.) – Ajax Amsterdam (Hol.) 1:3 – prvý zápas 0:2, do 3. predkola postúpil Ajax