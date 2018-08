Špecializácie zdravotných sestier sa zlúčia, podľa Laurinca im však nebude hroziť zníženie platu

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Vďaka novému nariadeniu vlády, ktoré ministri schválili v stredu 22. augusta, niektoré sestry nestratia špecializáciu.

Zmena pracoviska bez straty

Podľa riaditeľa kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Milana Laurinca tak môžu zmeniť pracovisko bez toho, aby sa im znížil plat pre stratu špecializácie. To sa v minulosti často stávalo, uviedol Laurinc.

Nariadenie vlády uviedlo do praxe špecializáciu ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Jej obsah je širší a združuje predchádzajúce špecializácie ošetrovateľskej starostlivosti vo vnútornom lekárstve, v chirurgii a v onkológii. V praxi to znamená, že ak sestra so špecializáciou v onkológii prejde na oddelenie chirurgie, nestratí ju, pretože obe nahradí nová širšia špecializácia.

„Tak, ako sa to upravuje, je teraz úplne v poriadku, je to náš úspech,“ zhodnotil Laurinc. Podľa neho je špecializácia kompaktnejšia, hoci k nej ešte nie je hotový presný vzdelávací obsah. O ňom sa bude rokovať.

Chceli redukciu špecializácií

Prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová na sociálnej sieti uviedla, že chceli redukciu špecializácií, ktorých bolo až 13, hoci v krajinách EÚ ich je 5 až 6. „Preto sme žiadali ministerstvo, aby špecializáciu starostlivosť o dospelých zakomponovalo do vyhlášky, čo sa aj podarilo,“ dodala.

Podobná špecializácia ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých podľa riaditeľa kancelárie SKSaPA už v minulosti existovala, mala však rozdielny obsah, keďže dnešné požiadavky na vzdelávanie zdravotníkov sa zmenili.