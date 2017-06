Špeciálny prokurátor Kováčik odíde z funkcie skôr, dôvodom je najmä spoločenský tlak

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v utorok prekvapil vyhlásením, že nezotrvá celé funkčné obdobie. Ako informovala televízia TA3, podľa jeho vlastných slov tak nerobí pre požiadavky študentov, ale pre spoločenský tlak, ktorý mu neumožňuje pracovať tak, ako by chcel. Opozícia prokurátorovi vyčíta, že za päť rokov nedokázal vzniesť obvinenie v žiadnom z viac než 60 prípadov.

Kováčik v utorok prezentoval poslancom z dvoch parlamentných výborov výsledky svojej práce za vlaňajší rok. Opoziční poslanci ho ani tentoraz nešetrili. „Keby niekto chcel elegantne zametať korupciu pod koberec, tak by to robil presne tak, ako to robíte vy. To znamená, že všetko sa robí tak, ako sa má, ale z objektívnych dôvodov sa výsledky nedostavujú,“ povedal člen ústavnoprávneho výboru Alojz Baránik z SaS.

„Majú informácie, ktoré sú podľa mňa neúplné, účelové a sú z médií,“ povedal pre TA3 o opozičných poslancoch Kováčik. Prokurátor vraví, že na neho niektorí poslanci poľujú už viac než rok, údajne neoprávnene. Na rokovaní ústavnoprávneho výboru zopakoval, že on vznášať obvinenia voči konkrétnym osobám nemôže a kauzy len dozoruje.

Mediálny tlak a útoky opozície ho vraj prinútili uvažovať o predčasnom odchode z funkcie. „Nie protikorupčné študentské pochody ma primäli k tomu, aby som rozmýšľal, či mám odísť, alebo nie. Ja som už o tom rozmýšľal dávno predtým. Ja viem momentálne povedať len toľko, že do roku 2021, tak ako som bol zvolený, vo funkcii nebudem,“ vyhlásil v parlamente Kováčik.

„Nehovorte nám, že sa tu jedná o nejaké objektívne skutočnosti a že to máte veľmi ťažké. Keď to máte veľmi ťažké, odíďte. Čím skôr, tým lepšie,“ reagoval na Kováčika Baránik.

Poslanci sa v prípade špeciálneho prokurátora, ktorý má na stole tie najväčšie kauzy, nevedia zmieriť s tým, že v 61 prípadoch nikoho neobvinili. Kováčik dodal, že by chcel dotiahnuť do konca kauzu Gorila, pri ktorej vyšetrujú podozrenie zo štyroch trestných činov. Po piatich rokoch vyšetrovania však teraz zistili nové závažné skutočnosti v ďalšom prípade. O čo konkrétne ide, Kováčik nepovedal.