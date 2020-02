Špeciálny vyšetrovací tím a jeden spis, elitný vyšetrovateľ rozpráva o priebehu prípadu Kuciak

Dostatok kvalitných ľudí a iba jeden vyšetrovací spis. To sú hlavné dôvody, ktoré zavážili pri vyšetrovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal bývalý elitný vyšetrovateľ Peter Vačok, podľa ktorého do istej miery mohla mať vplyv aj spolupráca slovenského špeciálneho tímu so zahraničím.

Novinára a jeho partnerku zavraždili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. Slovensko si v piatok dvojicu pripomenie viacerými spomienkovými podujatiami.

Sústredili sa na jeden prípad

„Pri vyšetrovaní sa niekedy darí, dokazovanie prebieha plynulo, máte dostatok dôkazov, dôkazných prostriedkov a je možné veľmi rýchlo podať obžalobu. A niekedy, naopak, to ide veľmi ťažko. V prípade vraždy novinára zrejme špeciálny tím pracoval veľmi kvalitne. Boli v ňom dobrí odborníci a hlavne nemali 40 alebo 50 spisov, ale robili jeden prípad,“ uviedol Vačok. Ako ďalej vysvetlil, ak sa môžu vyšetrovatelia pri svojej práci sústrediť iba na jediný prípad, sú rýchlejší.

Vraždu novinára uzavrela polícia návrhom na vznesenie obžaloby na jeseň minulého roka. V súčasnosti už páchatelia stoja pred Špecializovaným trestným súdom.

„Pokiaľ sú špecializované tímy určené iba na vyšetrovanie jedného prípadu, určite je to potom rýchlejšie. Osobne si myslím, že aj spolupráca so zahraničím mohla priniesť určité výsledky,“ dodal bývalý vyšetrovateľ, ktorý v minulosti viedol napríklad prípad zavlečenia Michala Kováča mladšieho do Rakúska.

Obvinili štyri osoby

Koncom septembra 2018 polícia v súvislosti s vraždou Kuciaka zadržala a obvinila štyri osoby. Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovú. V marci 2019 z objednávky vraždy Jána Kuciaka obvinili aj podnikateľa Mariana. Kočnera. Podľa obžaloby si objednal vraždu u Zsuzsovej práve Kočner z pomsty za články, ktoré odkrývali jeho ekonomickú trestnú činnosť.

Z vyšetrovania prípadu vyplynula aj rozsiahla komunikácia obžalovaného kontroverzného podnikateľa s vysokými predstaviteľmi prokuratúry, justície aj politikmi.

V súdnom procese senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku už odsúdil obvineného Zoltána Andruskóa na trest 15 rokov odňatia slobody za podiel na úkladnej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Tú si u neho mala objednať Alena Zs. na požiadanie Mariana K. Rozsudok je právoplatný, keďže Andruskó súhlasil s dohodou o vine a treste.

Za vykonávateľov vraždy označuje prokuratúra Marčeka a Szabóa, ktorým za ňu mal Andruskó sprostredkovať finančnú odmenu. K činu sa priznal aj obžalovaný Marček. Ten podľa svojich slov Kuciaka a Kušnírovú v ich dome zastrelil. Ostatní obžalovaní svoju účasť na vražde, ako aj vinu, popierajú. V prípade uznania viny im hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie.