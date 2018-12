Speváci Robin Thicke a Pharrell Williams musia zaplatiť rodine Marvina Gayea milióny dolárov

BRATISLAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) – Americkí speváci Robin Thicke a Pharrell Williams musia zaplatiť rodine speváka Marvina Gayea, s ktorou sa päť rokov sporili o skladbu Blurred Lines, takmer päť miliónov dolárov (v prepočte takmer 4,4 milióna eur). V pondelok tak rozhodol kalifornský federálny sudca a ukončil tak dlhoročné súdne ťahanice, ktoré sa začali v roku 2013.

Rodina Marvina Gayea zažalovala interpretov s tým, že v Blurred Lines údajne skopírovali jeho skladbu Got To Give It Up. V roku 2015 im dal súd za pravdu a nariadil hudobníkom zaplatiť odškodné 7,4 milióna dolárov, neskôr však sumu znížil na 5,3 milióna dolárov. Speváci sa proti rozhodnutiu odvolali.

Sudca John A. Kronstadt v pondelok rozhodol, že Thicke, Williams a Williamsova spoločnosť More Water From Nazareth Publishing musia zaplatiť Gayeovej rodine odškodné takmer 2,9 milióna dolárov (2,5 milióna eur).

Thicke zároveň musí zaplatiť ďalšieho 1,7 milióna dolárov (takmer 1,5 milióna eur) a Williams a jeho vydavateľstvo dodatočne viac ako 357-tisíc dolárov (329-tisíc eur) za zisky, ktoré možno pripočítať k porušeniu autorského práva. Dovedna tak zaplatia 4 983 766 a 85 centov (4 382 874,73 eur). Gayeovci tiež majú nárok na úroky z odškodného a tiež na 50 percent z budúcich tantiém z Blurred Lines.

