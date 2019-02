Speváčka Ariana Grande čelí žalobe pre klip k piesni God Is a Woman

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Ariana Grande čelí žalobe pre videoklip k jej singlu God Is a Woman. Dvadsaťpäťročnú interpretku zažaloval umelec Vladimir Kush.

Okopírované obrazy

Kush tvrdí, že vo videu okopírovala jeho obrazy The Candle a The Candle 2, ktoré namaľoval pred 20 rokmi a zobrazujú ženu so vztýčenými rukami ako knôt horiacej sviečky v pozadí s čiastočne oblačnou oblohou.

Podobné zábery má aj Grande v klipe, v ktorom je práve ona tou ženou v plameni, a podľa Kusha obsahujú rovnaké prvky ako obrazy.

Freenjoy už čelil žalobe

Kush zároveň s Grande žaluje aj produkčnú spoločnosť Freenjoy, ktorá za klipom stojí. Muž tvrdí, že porušili jeho autorské práva a chce súdny príkaz, aby klip z internetu stiahli.

V žalobe Kush uvádza, že Freenjoy už má skúsenosti s kradnutím umeleckých diel, keďže v minulosti čelili žalobe za neoprávnené okopírovanie diela inej umelkyne vo videoklipe All the Stars od Kendricka Lamara a speváčky SZA.

Ariana Grande-Butera … účinkovala v roku 2008 v broadwayskom muzikáli 13 a za svoj výkon získala National Youth Theatre Association Award. Známou sa stala vďaka úlohe Cat Valentine, ktorú stvárnila v roku 2011 v seriáli iCarly (2007 – 2012), a tiež v projektoch Victorious (2010 – 2013) a Sam & Cat (2013 – 2014). Okrem toho sa predstavila napríklad vo filmoch 7 Secrets with Victoria Justice (2010) alebo Zoolander No. 2 (2016). Debutový album Yours Truly uviedla na trh v roku 2013 a dostala sa s ním na vrchol rebríčka Billboard 200. Rovnaký úspech dosiahla aj s druhou štúdiovkou My Everything (2014), ktorú navyše nominovali na cenu Grammy. S albumom Dangerous Woman (2016), ktorý sa tiež uchádzal o zlatý gramofónik, po prvý raz dobyla UK Chart. Vlani v auguste sa dostal na trh štvrtý album Sweetener, ktorý sa vyšplhal na vrchol oboch rebríčkov. Okrem toho má na konte aj EP nahrávky Christmas Kisses (2013) alebo Christmas & Chill (2015).

Informácie pochádzajú z webstránky www.tmz.com a archívu agentúry SITA.