Speváčka Britney Spears si dáva pracovnú pauzu, odkladá i sériu rezidenčných koncertov

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Britney Spears oznámila, že si na neurčito dáva pracovnú pauzu. Rozhodla sa tak preto, aby mohla podporiť svoju rodinu v čase, keď sa jej otec zotavuje po život ohrozujúcom natrhnutí hrubého čreva.

Svoje rozhodnutie oznámila na sociálnych sieťach aj svojej webstránke s tým, že tak odkladá aj plánovanú sériu rezidenčných koncertov v Las Vegas Britney: Domination, ktorá mala odštartovať vo februári.

Tridsaťsedemročná interpretka v stanovisku, ktoré obdržal magazín People, uviedla, že dať si pauzu bolo pre ňu „náročné rozhodnutie“ a dúfa, že ju jej fanúšikovia pochopia.

„Moje sústredenie a energiu venujem starostlivosti o rodinu. Máme veľmi špeciálny vzťah a v tomto čase chcem byť s mojou rodinou, tak ako tu oni boli vždy pre mňa,“ vyjadrila sa Spears a zároveň sa poďakovala svojim priaznivcom za podporu

Speváčkinho otca Jamieho Spearsa hospitalizovali pred dvoma mesiacmi v Sunrise Hospital v Las Vegas. Tam mu zistili, že sa mu samovoľne natrhlo hrubé črevo a okamžite ho operovali. Podľa stanoviska strávil v nemocnici ďalších 28 dní. Spears sa „po dlhom, komplikovanom pooperačnom období zotavuje doma“ a predpokladá sa, že sa úplne zotaví.

Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA

Britney Jean Spears*

* sa preslávila po vydaní debutového albumu …Baby One More Time (1999). Nasledovali nahrávky Oops!… I Did It Again (2000), Britney (2001), In The Zone (2003), Blackout (2007), Circus (2008), Femme Fatale (2011), Britney Jean (2013) a Glory (2016), pričom všetky okrem Blackout, Britney Jean a Glory sa dostali na prvé miesto amerického rebríčka Billboard 200.

V roku 2002 si zahrala Lucy Wagner vo filme Crossroads a objavila sa aj v snímke Austin Powers v Zlatom úde. O šesť rokov neskôr stvárnila Abby v seriáli Ako som spoznal vašu mamu (2005 – 2014).