Speváčka Demi Lovato je po prevoze do nemocnice už pri vedomí, údajne sa predávkovala drogami

NEW YORK 25. júla (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Demi Lovato, ktorú v utorok hospitalizovali po údajnom predávkovaní, je pri vedomí v spoločnosti svojej rodiny. V oficiálnom vyhlásení o tom informoval jej zástupca.

„Demi je pri vedomí a so svojou rodinou, ktorá by rada všetkým vyjadrila vďaku za lásku, modlitby a podporu,“ uviedol s tým, že niektoré informácie, ktoré sa objavili v médiách, nie sú pravdivé a rodina žiada verejnosť o rešpektovanie súkromia. Neuviedol však, čo viedlo k hospitalizácii 25-ročnej rodáčky z Albuquerque v Novom Mexiku.

V piesni naznačila návrat k závislosti

Záchranári potvrdili, že v utorok previezli do nemocnice 25-ročnú ženu z bloku, v ktorom býva Lovato po tom, ako prijali o 11:22 hovor na tiesňovú linku. Ako prvý o hospitalizácii Lovato po údajnom predávkovaní drogami informoval portál TMZ a neskôr nasledovali aj ďalšie médiá, ako napríklad magazín People.

Lovato pritom minulý mesiac zverejnila novú pieseň Sober, ktorej slová naznačovali, že sa po šiestich rokoch vrátila k závislosti. „Mami, veľmi ma mrzí, že už nie som triezva. A oci, prosím, prepáč mi tie rozliate drinky,“ spieva okrem iného. Vlani tiež v dokumente Demi Lovato, Simply Complicated, ktorý zverejnila prostredníctvom YouTube, otvorene porozprávala o závislosti od kokaínu a boji s alkoholom.

Speváčka a herečka, ktorá v roku 2010 nastúpila na liečenie v súvislosti s poruchou príjmu potravy, sebapoškodzovaním a ďalšími problémami, už roky otvorene rozpráva o svojom boji s alkoholom a drogami. Stala sa tak vzorom pre mnohé mladé ženy i mužov, ktorí vo svojich životoch čelia podobným problémom.

Patrí medzi sto najvplyvnejších ľudí sveta

Demetria Devonne „Demi“ Lovato sa preslávila účinkovaním vo filmoch Camp Rock (2008) či Ako chrániť princezné (2009). Ako speváčka vydala albumy Don’t Forget (2008), Here We Go Again (2009), Unbroken (2011), Demi (2013), Confident (2015) a Tell Me You Love Me (2017), pričom s druhým menovaným dobyla americký rebríček Billboard 200 a za predposledný si zas vyslúžila nomináciu na cenu Grammy.

V rokoch 2012 a 2013 pôsobila ako porotkyňa v americkej verzii súťaže The X Factor. Magazín Time ju vlani zaradil do zoznamu 100 najvplyvnejších ľudí sveta.