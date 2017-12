Speváčka a herečka známa z Pomády užíva marihuanu, pomáha jej na zmiernenie bolesti

BRATISLAVA 16. decembra (WebNoviny.sk) – Austrálska speváčka a herečka Olivia Newton-John používa na zmiernenie bolesti lekársku marihuanu. Šesťdesiatdeväťročnej interpretke diagnostikovali tento rok rakovinu prsníka.

„Užívam veľa byliniek a tiež lekársku marihuanu, ktorá mi veľmi pomáha. Spočiatku som mala veľké bolesti a teraz nemám už žiadne,“ uviedla v rozhovore pre The Today Show. „Mám šťastie, keďže som vydatá za úžasného muža, ktorý je expert na liečivé rastliny,“ dodala. Speváčka sa v roku 2008 vydala za Johna Easterlinga, ktorý sa venuje obchodu s liečivými bylinami.

Olivia Newton-John *

* začínala ako folková speváčka a v polovici 70. rokov minulého storočia dosiahla úspech s albumami If You Love Me, Let Me Know (1974) a Have You Never Been Mellow (1975). Po filmovom muzikáli Pomáda (1978), ktorý ju preslávil na celom svete, si zahrala v snímkach ako Xanadu (1980), Nebeský pár (1983) alebo Neskrotné kočky (2001). Naďalej sa venuje aj hudbe, pričom za svoju tvorbu získala štyri ceny Grammy. Medzi jej najväčšie hity patria skladby I Honestly Love You, Have You Never Been Mellow, Magic, Xanadu (feat. Electric Light Orchestra) alebo Physical.

