Speváčka Lea Danis zverejnila singel Dance aj s videoklipom

BRATISLAVA 8. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská speváčka Lea Danis zverejnila nový singel s názvom Dance aj s videoklipom. S producentom Jánom Zborovjanom vraj na skladbe spolupracovali zhruba dva mesiace.

Video nakrúcali v prírode a tiež v centre Košíc

Pieseň podľa speváčky vznikla ako reakcia na pohodlný život, na “temnotu”, v ktorej žije veľa z nás a nevie sa vytrhnúť zo stereotypu a na neschopnosť rozhýbať sa.

“Na prvý pohľad je to len skladba o tanci, lete a sexi telách, no treba sa započúvať. Dance, teda tancuj, znamená prenesene Ži podľa seba,” vysvetľuje Lea, ktorá si do klipu prizvala breakdancerov, ktorí patria k slovenskej špičke, a tiež čerstvého majstra Slovenska v streetworkoute Dávida Molka.

Video nakrúcali v prírode a tiež v centre Košíc. „Tanečné momenty videoklipu sa točili v MHD-čke a na streche paneláku v Košiciach, kde sme sa dostali aj vďaka Dávidovi,” prezradil breakdancer Marián Murda Majland z tanečnej školy Outbreak, ktorý si v klipe zatancoval spoločne s Dominikom Hromkom.

Najbližšie kroky povedú do štúdia

O kameru a réžiu sa postaral Košičan Oliver Takáč. „Nemohla som si pomôcť a do procesu som aktívne vkročila, aby som vizuál posunula k podobe, ktorú som mala na mysli. Pár večerov a nocí som sa drvila video tutoriály. Bolo to náročné, ale hnala ma zvedavosť a rada venujem energiu a čas veciam, ktorým verím. Myslím, že to len zavŕšilo tému pesničky o drine, aby sme mohli nakoniec tancovať, ako ‘si sami zapískame’,” zasmiala sa Lea, ktorej najbližšie kroky povedú do štúdia.

Speváčka má zatiaľ na konte debut Sunshine, ktorý pripravovala pod taktovkou belgickej produkcie, hosťovanie vo vianočnej skladbe Dar speváčky Andrey Sulovskej a romantický piano cover tanečného hitu Scared To Be Lonely speváčky Dua Lipa. Aktuálne už podľa vlastných slov pracuje na nových skladbách, ktoré by sa mali objaviť na jej debutovom EP. Podrobnosti však zatiaľ neprezradila.

