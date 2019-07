Speváčka Lea Danis zverejnila skladbu Follow, letný videoklip sa nakrúcal v Chorvátsku

Slovenská speváčka Lea Danis zverejnila skladbu Follow. Novinku, ktorá vyšla pod hlavičkou švédskeho vydavateľstva Music Ocean Group, ponúkla zároveň aj s letným videoklipom.

O text a melódiu sa interpretka postarala sama a hudbu mal na starosti švédsky producent Simon Jacobsson, ktorého skladby sa dostali do americkej Billboard Chart. “Vycestovala som do Švédska a musím priznať, že sme si profesionálne aj ľudsky maximálne sadli, som šťastná,” opísala spoluprácu Danis.

Speváčka strávila v Štokholme štyri dni, všetky vokály si však nahrala vo svojom domácom štúdiu v Bratislave. Pod mastering sa podpísal americký producent Randy Merrill, ktorý spolupracoval aj na hitoch Shallow (2018) Lady Gaga či Thank You, Next (2019) Ariany Grande.

Pôvodne sa mal klip točiť na Cypre

Klip nakrúcala speváčka na pláži Zrče a v populárnom klube Noa Beach v Chorvátsku. Pri nakrúcaní pritom nechýbala pena, lietajúce nafukovacie žirafy, morský bungee jumping či luxusná párty jachta. “Bolo to celé úplne šialené, od organizácie, cez cestu až po samotné nakrúcanie,” prezradila o vzniku klipu Danis.

“Pôvodne sme mali točiť na Cypre, ale tento plán padol a už som myslela, že dáme len lyrics video a bude to. Ale tento song si zaslúži viac. O Zrče mi povedal Dušan Husár aka DJ Spirit, ktorý tam pravidelne hráva, a objaví sa aj v klipe. Za posledné dni som stretla veľa výnimočných ľudí, ktorí mi pomohli k tomuto klipu,” vysvetlila speváčka.

Vo videu okrem nej možno vidieť napríklad aj herca Olivera Oswalda známeho zo seriálu Oteckovia (2018), ktorý pri nakrúcaní pomáhal najmä v backstagei. O kameru sa postaral Mirco Procházka s tímom z Eye Media Production.

Debutový album In Between the Worlds

Skladba Follow sa nachádza na debutovom albume Ley Danis s názvom In Between the Worlds, ktorý uzrel svetlo sveta tento mesiac. Na CD album vyšiel vďaka fanúšikom, ktorí ho podporili v pre-release crowdfundingovej kampani.

Novinke, na ktorej sa nachádzajú skladby v štýle darkpopu, dancepopu a dreampopu s prímesou soulu, v septembri chystá krst a plánuje sa aj vydať na promo tour.

Lea Danis je slovenská speváčka a textárka, ktorá svojho času pôsobila ako televízna reportérka či fitmodelka pre prestížnu značku Victoria’s Secret. Debutový singel Sunshine predstavila v roku 2016. Okrem toho má na konte aj skladby Dance (2017) a Nádej (2018).

Informácie agentúre SITA poskytla speváčkina PR manažérka Lenka Žofaj.