Americká speváčka Pink dostane Michael Jackson Video Vanguard Award.

Tridsaťsedemročná interpretka si prevezme trofej za úspechy v oblasti hudby a filmu počas ceremoniálu MTV Video Music Awards, ktorý sa bude konať 27. augusta v aréne The Forum v kalifornskom Inglewoode. Interpretka počas večera tiež naživo vystúpi.

MTV 16. augusta v premiére uviedla videoklip k najnovšiemu singlu What About Us, ktorý sa bude nachádzať na speváčkinom očakávanom albume Beautiful Trauma. Nahrávka sa dostane na trh 13. októbra a bude obsahovať 13 skladieb. Na produkcii sa podieľal Steve Mac.

Prvé Vanguard Awards odovzdali v roku 1984, pričom ich získali David Bowie, The Beatles a Richard Lester. V roku 1991 dostala cena súčasný názov na počesť legendárneho speváka Michaela Jacksona, ktorému túto trofej udelili v roku 1988. Cenu v minulosti dostali napríklad aj Madonna, George Michael, Bon Jovi, Guns N’ Roses, Beastie Boys, Beyoncé či vlani Rihanna.

Pink, vlastným menom Alecia Beth Moore, odštartovala hudobnú kariéru v dievčenskej skupine Choice. Po jej rozpade sa dala na sólovú dráhu a začala pracovať na prvej sólovej štúdiovke Can’t Take Me Home (2000). Nasledovali nahrávky Missundaztood (2001), Try This (2003), I’m Not Dead (2006), Funhouse (2008) a The Truth About Love (2012).

Medzi jej najznámejšie hity patria skladby There You Go, Get The Party Started, Just Like A Pill, Who Knew, U + Ur Hand, So What, Raise Your Glass, Fuckin’ Perfect či Just Give Me A Reason (feat. Nate Ruess). V rámci dua You+Me vydala album Rose Ave. (2014). Získala napríklad tri Grammy, jednu BRIT Award alebo šesť MTV Video Music Awards.

