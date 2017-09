BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) – Americký spevák Aaron Carter nastúpil na liečenie. Magazínu People to potvrdil jeho hovorca Steve Honig.

„Aaron sa rozhodol ísť na liečenie, aby zlepšil svoje zdravie a aby popracoval na celkovej životnej pohode. Bude to robiť v súkromí a sústredí sa len na to, aby bol najlepším možným človekom a interpretom. Je vďačný za fanúšikovskú podporu a lásku a teší sa, že sa vráti silnejší, ako kedy bol,“ vyjadril sa hovorca. Z čoho sa 29-ročný rodák z Tampy lieči nie je známe.

Správa o tom, že Carter nastúpi na liečenie, prišla deň po tom, ako ho do jeho domu prišla skontrolovať polícia, ktorú tam zavolal jeho sused v obave, že sa mu niečo stalo. Podľa neho interpret nezrozumiteľne rozprával a jeho pokožka nemala zdravú farbu. Takéto policajné kontroly sa pritom v jeho dome uskutočnili počas uplynulého mesiaca niekoľkokrát.

Aaron Charles Carter *

* sa do povedomia verejnosti dostal v druhej polovici 90. rokov. Svoj eponymný debutový album vydal v roku 1997 a postupne naň nadviazal ďalšími troma štúdiovkami Aaron’s Party (Come Get It) (2000), Oh Aaron (2001), Another Earthquake (2002). Vydal tiež tri kompilácie Most Requested Hits (2003), Come Get It: The Very Best of Aaron Carter (2006) a 2 Good 2 B True (2006) či tri EP Surfin’ USA (1999), The Music Never Stopped (2015) a Love (2017).

Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.