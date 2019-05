Spevák Ed Sheeran vydá v lete album, novinka bude mať názov No. 6 Collaborations Project

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Anglický spevák Ed Sheeran vydá v lete nový album. Novinka bude mať názov No. 6 Collaborations Project a na trh sa dostane 12. júla pod labelom Asylum/Atlantic.

Pokračovanie No. 5 Collaborations Project

Štúdiovka je pokračovaním staršieho EP No. 5 Collaborations Project, na ktorom 28-ročný interpret pracoval s rôznymi hosťami, ako sú napríklad Wiley, Sway, Wretch 32, Devlin či Dot Rotten.

„Než som v roku 2011 podpísal zmluvu, vydal som EP s názvom No. 5 Collaborations Project. Vždy som chcel na projekt nadviazať. No.6 som začal na laptope pripravovať minulý rok počas turné,“ priblížil spevák v oficiálnej tlačovej správe.

Singel I Don’t Care s Justinom Bieberom

Prvou ukážkou z No. 6 Collaborations Project je je spoločný singel I Don’t Care s Justinom Bieberom. Druhou ochutnávkou bude počin Cross Me, na ktorej Sheeran spolupracoval s Chance The Rapperom a PnB Rockom. Skladbu zverejní dnes o polnoci.

Edward Christopher Sheeran debutoval v roku 2011 albumom +, po ktorom nasledovali štúdiovky x (2014) a ÷ (2017). So všetkými tromi nahrávkami dobyl UK Chart, pričom s druhou a treťou sa dostal na vrchol aj v americkom rebríčku Billboard 200. Na konte má štyri ceny Grammy, päť BRIT Awards a tiež štyri Ivor Novello Awards.

Informácie pochádzajú od Renáty Tomášovej z vydavateľstva Warner Music a z archívu agentúry SITA.