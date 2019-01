Spevák Janko Kuric si na Plese v opere vždy rád zatancuje valčík, manželke sa pokúsi splniť želanie

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) – Spevák skupiny Vidiek Janko Kuric bol s manželkou Simonou Bubánovou na Plese v opere vo vynikajúcej nálade. Sympatický párik si užil nielen príjemné stretnutia s priateľmi a známymi, ale poriadne sa zabavil aj pri úvodnom valčíku.

„Ten tancujeme vždy a aj tento rok to vyšlo krásne! On mi šliapal na šaty, ja som si šliapala na šaty, všetko ako má byť!“ zasmiala sa Simona v rozhovore pre agentúru SITA.

Po celý čas spolu však byť nemohli. Janko so skupinou Vidiek totiž na plese i vystupoval. Koncert odpálili zhruba pol hodinu po polnoci.

„Pre hostí sme si nachystali duetá so speváčkami, s Emmou Drobnou sme zaspievali Nechajte si ju, fakt paráda a s Katkou Knechtovou pesničku z nášho nového albumu a spievali sme spolu aj Ó, maňo a Tisíc divov,“ vymenoval Kuric. „Ja som zatiaľ tancovala pod pódiom, keďže v pozvánke bolo, že je prísny zákaz vystupovania nespevákov na pódium,“ dodala pobavene Simona.

Do nového roka si dvojica podľa vlastných slov želá len to najdôležitejšie. „Už sa nám tak trošku zužuje diapazón tých možností, takže ja zostávam pri tom, že hlavné je zdravie a šťastie a všetko ostatné príde už za tým. A Jano ešte naberie svaly, bude mať six pack, lebo chodí cvičiť…,“ prezradila manželka známeho speváka.

„Áno, toto chcela už odkedy sme sa zobrali a stále nič, až teraz po asi tridsiatich rokoch sa jej to konečne možno splní,“ uzavrel Kuric.